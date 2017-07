Seleccionado panameño: Andrés Guardado hizo fuerte confesión antes de polémico penal en la Copa Oro

El seleccionado panameño, Aníbal Godoy, dijo en una entrevista para Cable Onda Sports que justo antes de un penal polémico, a los 88’, que decidiría la suerte de México en la Copa Oro, causó que Andrés Guardado hiciera una confesión.

“…uno le decía a Guardado: ‘pero si tú sabes que no fue penal ¿por qué no la botas?’ y Guardado decía: ‘si yo voto el penal, me matan a mi familia en México’…”, explicó el jugador de los Earthquakes de San José.

Esta es la confesión del jugador panameño.

El Tri le ganó a los canaleros 2-1 en los cuartos de final del torneo.

Durante 10 minutos estuvo detenido el partido porque los panameños amagaban con retirarse del partido después de que el árbitro estadounidense Mark Geiger señalara una mano del defensor Román Torres.

Esta es la jugada.