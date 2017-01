Sebastían Lletget se prepara con la selección de EEUU con caras conocidas

La nueva era de la selección de Estados Unidos comenzó oficialmente esta semana en las instalaciones del StubHub Center de Carson bajo el mando de un viejo conocido: Bruce Arena.

El proceso comenzó con un campamento y con las aspiraciones de corregir el rumbo a Rusia 2018. La selección de las Barras y las Estrellas está por el momento eliminada del Mundial, ya que ocupa la última posición, sin un punto, del Hexagonal que entrega tres cupos y medio (repechaje).

Jürgen Klinsmann fue despedido tras los malos resultados y su anuncio llegó luego de caer en los dos primeros partidos del Hexagonal, siendo uno de ellos ante su archirrival México en su fortaleza de Columbus.

Con ocho partidos aún por jugar, las posibilidades de clasificar al Mundial todavía son altas, y para eso, Arena optó por convocar algunas caras nuevas, entre ellas la de Sebastián Lletget.

El argentino-estadounidense jugó por dos años bajo el mando de Arena en el conjunto galáctico en la MLS, y aunque su llamado causó dudas para algunos, Lletget tiene en claro porqué viste ahora la camiseta de la selección.

“Muchos dicen que ‘ah, bueno, Bruce es tu técnico’, pero realmente él no me está haciendo un favor”, dijo Lletget a HOY Deportes. “Él es profesional. Si él me llama es para ayudar al equipo más que nada. Me conoce muy bien, sobre todo por estos dos años con el Galaxy, y yo no estaba seguro de que me llamaría”.

Lletget cumplió diferentes funciones en la cancha durante su tiempo con el onceno angelino a petición de Arena, lo que dice de la confianza que le tiene el entrenador; pero el mediocampista no tiene en claro cuál será su función ahora con la selección.

“Estoy ansioso para que llegue el 29 y poder jugar el primer partido. Es un honor ponerse la camiseta”, dijo.

Según Lletget, trata de mantener un bajo perfil y prefiere absorber lo más posible para ir creciendo poco a poco en su nuevo rol. El jugador dijo tener en claro que tendrá que esforzarse al máximo por un puesto en los 11 titulares, pero eso no le afecta.

Entre sus impresiones en el entrenamiento de la semana con el equipo, Lletget vivió una “transición extraña por ver al cuerpo técnico y vestir una camiseta diferente”.

“Fue algo divertido al principio ver a Bruce, pero es un ambiente diferente, relajado”, explicó Lletget. “Aunque entreno aquí todos los días, se siente diferente”.

Con respecto a que si vio algún cambio en Arena, el jugador dijo que “seguirá con el mismo enfoque, pero su manera de ser cambia un poco, pues estamos a otro nivel, un nivel internacional. No creo que vaya a cambiar mucho”.

El nuevo proceso de las selección estadounidense se estrena el 29 de enero ante Serbia en el Qualcomm Stadium de San Diego (1 p.m., Univision).