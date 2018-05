¿Se va Messi del Barcelona?

El delantero argentino Lionel Messi es una joya codiciada por los principales equipos millonarios de Europa.

Pero el astro argentino ya lo dejó claro: No se ve jugando en otro equipo de Europa que no sea el Barcelona... aunque no descarta regresar algún día al futbol argentino para disputar al menos media temporada con Newell's Old Boys.

"Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar", expresó Messi.

"Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el futbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell's, nada más. Me gustaría vivir eso al menos seis meses, pero uno nunca sabe lo que va a pasar", manifestó.

Mientras muchos futbolistas de su generación ya están en el retiro o en el tiempo extra de su carrera, ellos llegaron a una Copa del Mundo... (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

En una entrevista concedida al programa 'Pasión por el Futbol' de Canal 13, el crack azulgrana también se refirió al adiós de su compañero Andrés Iniesta, que deja el Barcelona para vivir una última aventura en el Vissel Kobe japonés.

"No solo lo voy a extrañar yo, lo va a extrañar el mundo del futbol. Si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, jugar con él, la verdad que va a haber un vacío grande. Va a ser difícil de reemplazar", resumió sobre la marcha del ya ex capitán del Barcelona.