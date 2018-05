PREVIA, HORA Y TV: Busca Santos dar golpe en la Ida

Javier Cortés, volante del Santos, dijo que les gustaría ganar con una buena diferencia el partido de Ida de la Final, por lo que esperan que las condiciones puedan presentarse de manera favorable para ellos.

"Las finales no se juegan, se ganan, es ganar o ganar como sea, para empezar este jueves dando el primer paso", señaló en conferencia de prensa.

"Sería lo ideal (ganar), hay que buscar llegar un poco más tranquilos a Toluca, es el trabajo que tenemos que hacer en este partido de ida, ser contundentes".

Cortes dijo que se visualizan campeones y van a buscar superar todas las adversidades que van a encontrar en el cierre de la serie.

"La altura nos pesa un poco más a los que vamos de fuera, pero lo vamos a dejar de lado, porque una Final se juega en el horario que sea, con las condiciones que sean y lo que se busca es ganar", mencionó.

El volante mencionó que también quieren echar abajo las estadísticas, que los ponen en desventaja, para escribir una nueva historia.

A nivel personal, Cortés reconoció que le costó trabajo ganarse un lugar en el equipo, pero hoy se siente en uno de sus mejores momentos futbolísticos.

"Me costo un poco, pero lo más bonito de todo es que me está tocando aparecer en la Liguilla, las oportunidades nunca sabes cuando llegan y lo más bonito es que me está pasando ahora", dijo.

Finalmente mencionó que le hubiera gustado ver a José Juan "Gallito" Vázquez en la Selección, pues en un jugador muy profesional, que se desenvuelve como pocos en el mediocampo.

El Partido

Santos vs. Toluca

Cuándo: Jueves

Hora: 6 p.m.

TV: Estadio Corona