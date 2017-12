Frenan retorno de Sambueza al América

América quiso recuperar a Rubens Sambueza para el Clausura 2018 pero el Diablo quemó su sueño.

Francisco Suinaga, presidente del Toluca, reveló en entrevista con CANCHA que las Águilas buscaron contratar a "Sambu", tras soltarlo en diciembre pasado, pero los Diablos Rojos le pusieron etiqueta de intransferible al mediocampista.

"Hace un año, cuando trajimos a Rubens, todos prendieron los focos rojos, dijeron que era una locura y hoy el estadio lo corea, es ídolo, y el América lo quería de regreso", explicó Suinaga.

"No, absolutamente no, no entró en negociación, así de simple. Ellos exploraron la posibilidad y Rubens era un símbolo del América".

Sambueza estuvo en la mira del conjunto azulcrema durante el Draft de la Liga MX, realizado el miércoles pasado, al ser un jugador que conoce a la perfección el técnico Miguel Herrera.

El "Piojo" trabajó con el volante argentino en Estudiantes Tecos, el cual era su segundo club tras un paso poco productivo con Pumas.

Herrera lo llevó al América, en donde lo arropó pese a las críticas que recibió el fichaje.

"Sambu" ganó dos Ligas MX con las Águilas, además de dos Concachampions.

Sin embargo, tras perder la Final del Apertura 2016, la directiva azulcrema determinó poner transferible al mediocampista, que llegó al Toluca para el torneo en el que celebraría el centenario de su fundación.

"Hace un año; así se puso en la balanza y había muchas dudas al respecto y me llovieron críticas grandísimas, traer al capitán del América a una institución como Toluca, que era indisciplinado, que se le iban a sacar muchas tarjetas rojas", recordó Suinaga.

"Nadie creía en lo que decíamos y hoy el estadio lo ovaciona y el club que lo soltó, lo quiere otra vez; y tanto Hernán (Cristante) como su cuerpo técnico saben de la importancia de Rubens entonces no era soltar por soltar y ver qué ventaja sacábamos".

El directivo comentó que las Águilas también quisieron llevarse al delantero colombiano Fernando Uribe, sin éxito.

"Efectivamente hay interés por él, pero la posición requiere, cuando tú te desprendes de una posición, requieres de tener alguien igual o mejor, tampoco se trata aquí de deshacerse y de vender sólo porque hay interés", apuntó.

América se topó con el Diablo y le enseñó que más vale viejo conocido, que nuevo por conocer.

EL DATO

Rubens Sambueza lleva 2 torneos con los Diablos Rojos del Toluca, luego de militar cuatro años y medio con el América, donde era el capitán del equipo.