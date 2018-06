Aquí está el nuevo entrenador de las Chivas

José Saturnino Cardozo fue presentado como director técnico de las Chivas, después que el argentino Matías Almeyda anunció su separación del cargo que desempeñó desde septiembre de 2015.

El paraguayo es el vigésimo estratega en el banquillo del Guadalajara en la era de Jorge Vergara como dueño de la institución, desde 2002.

Cardozo fue presentado en su nuevo cargo por José Luis Higuera, presidente de Grupo Omnilife Chivas. Asume la responsabilidad de su sexto equipo en el futbol mexicano después de haber dirigido al Querétaro, Toluca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

"Chivas es el equipo más importante del futbol mexicano", dijo Cardozo durante la rueda de prensa. "Chivas es el club con el que todos los entrenadores soñamos".

El compromiso del paraguayo es hacer del Guadalajara un conjunto que compita por el campeonato luego de dos temporadas sin clasificarse a la Liguilla y escribir su propia historia, después que su antecesor sudamericano conquistó cinco títulos (las Copa MX de 2015 y 2017, la Supercopa MX 2016, el torneo Clausura 2017 y la Concachampions 2018) en en dos años y ocho meses.

"Me parece que hay plantilla para soñar. La gente lógicamente está molesta porque se fue un técnico ganador que les dio cinco títulos, es normal, pero me parece que con trabajo y mucho profesionalismo, no tengo ninguna duda, que este equipo va a jugar bien y vamos a convencer".

La más reciente experiencia en el banquillo de Cardozo fue con los Tiburones del Veracruz en el torneo Apertura 2017; fue relevado después de ocho encuentros en los que apenas sacó una victoria, un empate y sufrió seis derrotas.

Con los Diablos Rojos tuvo su mejor momento como estratega con 59 triunfos, 46 empates y 32 derrotas de 2013 a 2016.

Higuera se refirió a la molestia de la afición por la salida de Almeyda diciendo que hace dos años y medio estaban en una posición similar y el equipo salió adelante.

"Lo único que puedo decirle a la afición es que cada persona que trabaja aquí está comprometida para representar a este como un club grande y que nadie está por encima de la institución. Hoy puedo estar yo, puede estar Matías Almeyda, pero nadie puede estar por encima de la institución".

Cardozo tuvo una destacada trayectoria como ariete de los Diablos Rojos, con los que se convirtió en uno de los mejores delanteros del balompié mexicano a lo largo de 11 años, con 249 goles (206 en torneos de liga y 43 en liguillas), además de conquistar cuatro campeonatos de liga.

Después de terminar su trayectoria como futbolista con San Lorenzo de Argentina, en 2006, comenzó su faceta como estratega ese año con el Olimpia de Paraguay. En su país también dirigió al Liga Nueva Italia y Sportivo Luqueño.

Horas antes de la presentación del nuevo técnico, Francisco Gabriel de Anda ofreció una conferencia de prensa en la que anunció su separación del cargo de director deportivo de la institución, el cual desempeñó desde marzo y del que se hizo a un lado por diferencias con la directiva.