Sale fotografía del rostro quemado de Jürgen Damm tras accidente de pirotecnia

El conductor deportivo Pello Maldonado publicó la mañana del martes una fotografía del futbolista mexicano Jürgen Damm mostrando sus lesiones tras su accidente pirotecnia.

El delantero de Tigres sufrió quemadoras de primer grado en el rostro que sufrió el Día de Año Nuevo después de que un cohete le explotara.

La foto es acompañada con un mensaje del propio Damm.

“Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles”, lee el mensaje.