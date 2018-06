Calendario de los partidos del Mundial de Rusia 2018 y señal en vivo

Telemundo Deportes dio a conocer hoy el calendario completo de transmisión de los partidos de la Copa Mundial, el cual incluye los 64 juegos en vivo por Telemundo o Universo, con retransmisiones el mismo día de cada juego todas las noches en Universo. Los 64 partidos también serán transmitidos, vía streaming en vivo, en español, a través de las aplicaciones Telemundo Deportes En Vivo y NBC Sports App.

La cobertura de Telemundo Deportes de la Copa Mundial abrirá con una previa de dos horas el miércoles 13 de junio a las 7 p.m. (hora del Este).

Para el día de inauguración, el jueves 14 de junio, la cobertura previa del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita empieza a las 8 a.m. (hora del Este) seguido por Hoy en la Copa Mundial de la FIFA a las 10 a.m. (hora del Este) con el pitazo inicial pautado para las 11 a.m. (hora del Este) y la cobertura posterior al juego programada para comenzar a la 1 p.m. (hora del Este).

La cobertura diaria de los partidos durante la ronda de apertura empezará la mayoría de los días a las 7 a.m. (hora del Este), a partir del viernes 15 de junio y hasta el domingo 24 de junio. Cada día de la semana, tras un programa de 30 minutos previo al partido, Telemundo transmitirá cada uno de los juegos de la jornada, comenzando a las 7:30 a.m., 10:30 a.m. y 1:30 p.m. (hora del Este).

Calendario de Programación de Telemundo Deportes para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

Fecha

Hora (ET)

Juego

Network

Jueves, Junio 14

10:30AM

RUSIA VS. ARABIA SAUDITA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Viernes, Junio 15

7:30AM

EGIPTO VS. URUGUAY

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Viernes, Junio 15

10:30AM

MARRUECOS VS. IRAN

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Viernes, Junio 15

1:30PM

PORTUGAL VS. ESPAÑA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 16

5:30AM

FRANCIA VS. AUSTRALIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 16

8:30AM

ARGENTINA VS. ISLANDIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 16

11:30AM

PERU VS. DINAMARCA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 16

2:30PM

CROACIA VS. NIGERIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Domingo, Junio 17

7:30AM

COSTA RICA VS. SERBIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Domingo, Junio 17

10:30AM

ALEMANIA VS. MEXICO

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Domingo, Junio 17

1:30PM

BRASIL VS. SUIZA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 18

7:30AM

SUECIA VS. REPUBLICA DE COREA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 18

10:30AM

BELGICA VS. PANAMA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 18

1:30PM

TUNEZ VS. INGLATERRA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Martes, Junio 19

7:30AM

COLOMBIA VS. JAPON

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Martes, Junio 19

10:30AM

POLONIA VS. SENEGAL

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Martes, Junio 19

1:30PM

RUSIA VS. EGIPTO

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Miércoles, Junio 20

7:30AM

PORTUGAL VS. MARRUECOS

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Miércoles, Junio 20

10:30AM

URUGUAY VS. ARABIA SAUDITA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Miércoles, Junio 20

1:30PM

IRAN VS. ESPAÑA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Jueves, Junio 21

7:30AM

DINAMARCA VS. AUSTRALIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Jueves, Junio 21

10:30AM

FRANCIA VS. PERU

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Jueves, Junio 21

1:30PM

ARGENTINA VS. CROACIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Viernes, Junio 22

7:30AM

BRASIL VS. COSTA RICA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Viernes, Junio 22

10:30AM

NIGERIA VS. ISLANDIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Viernes, Junio 22

1:30PM

SERBIA VS. SUIZA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 23

7:30AM

BELGICA VS. TUNEZ

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 23

10:30AM

REPUBLICA DE COREA VS. MEXICO

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Sábado, Junio 23

1:30PM

ALEMANIA VS. SUECIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Domingo, Junio 24

7:30AM

INGLATERRA VS. PANAMA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Domingo, Junio 24

10:30AM

JAPON VS. SENEGAL

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Domingo, Junio 24

1:30PM

POLONIA VS. COLOMBIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 25

9:30AM

URUGUAY VS. RUSIA

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 25

9:30AM

ARABIA SAUDITA VS. EGIPTO

Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 25

1:30PM

IRAN VS. PORTUGAL

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Lunes, Junio 25

1:30PM