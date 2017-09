Rooney se mete en un lío por darle un 'ride' a una amiga

Wayne Rooney se había ofrecido a llevar a una sensual amiga a su casa luego de que ella se emborrachara en el mismo bar que el futbolista inglés.

Laura Simpson, de 29 años, habló sobre lo que sucedió esa noche cuando Rooney fue detenido por conducir ebrio.

"Llegué al bar alrededor de las 10. Él se presentó con su amigo (Wes Brown), nos sentamos, conversamos y nos reímos", comentó la rubia.

Dijo que Rooney se ofreció a llevarla a su casa cuando notó el estado de ebriedad en que ella se encontraba, y ya en el auto el delantero del Everton comenzó a sostener una plática en torno al escote de su nueva amiga.

"Me preguntaba de qué tamaño eran. Nos abrazamos e hicimos algunas bromas, pero fue diversión inofensiva, no soy una destructora de matrimonios", dijo.

Cuando ya circulaban, vieron las luces de una patrulla, lo que puso nervioso al futbolista, quien es casado.

"Wayne estaba muy preocupado por ello. No sabía qué pensar, todo pasó tan rápido. Fue un torbellino. No sé si es porque estaba ebria, pero Rooney no parecía tan alcoholizado para mí", comentó.

Rooney fue puesto en libertad bajo fianza, pero ahora debe buscar una buena excusa para su esposa.