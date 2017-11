Ronaldo Cisneros quiere dejar de ser un prospecto y convertirse en una realidad del futbol mexicano

Es el prospecto del momento, el llamado a ser la cara de la selección mexicana en el futuro, pero a pesar de escuchar estos y otros elogios, Ronaldo Cisneros asegura tener sus objetivos muy claros.

“Eso habla de que estoy haciendo las cosas bien pero no me puedo quedar en eso porque en este deporte no puedes vivir del pasado”, dijo el joven jugador de Santos Laguna y del Tri Sub-20. “Todos los días tienes que corroborar que estás listo para competir. Mi familia siempre está al pendiente de que esté con los pies sobre la tierra y cada día mejorar. En esta carrera no dejas de aprender hasta que te retiras”.

En lo que lleva de su temprana carrera, Cisneros no ha defraudado desde que vistió la camiseta del Tri Sub-20.

En la Copa Bahrain 2016 fue goleador del torneo con tres dianas en tres juegos. Fue campeón en el Torneo Cuatro Naciones en China en donde anotó dos veces. Recientemente alcanzó la Bota de Oro como máximo artillero del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2017 con seis goles y fue parte del 11 ideal. En el Mundial Sub-20 anotó dos veces en cinco juegos antes de ser eliminados por Inglaterra.

“Creo que voy por buen camino”, dijo el jugador a HOY Deportes. “Siempre en donde me toca jugar, en la mayoría de ocasiones me ha tocado ayudar al equipo con goles y ahora en el torneo Sub-20 fui goleador. En la Liga MX he tenido más participación y quisiera en un futuro convertirme en un referente goleador del equipo”.

Cisneros siente que el vestir la playera de la selección es un “orgullo” y que no solo representa a un país o a su club pero también a “tu ciudad, a tu familia y por esa parte siempre será un orgullo portar la playera”. Según el atacante, el estar en la selección le ha ayudado para tomar más experiencia internacional y de ver los diferentes estilos de juegos.

El oriundo de Torreón, Coahuila, llegó a Los Ángeles junto a Santos para enfrentar en un amistoso al León en el StubHub Center este sábado (FanFest 2 p.m. - Juego 6 p.m.) y espera ver acción.

“Tenemos que demostrar que podemos hacer lo que nos viene pidiendo el entrenador. Sabemos también de que es una oportunidad más de ganar aficionados en Estados Unidos y pues la idea es dar un buen espectáculo además de darle un triunfo a la afición ‘santista’”, afirmó.

El primer Ronaldo

A sus 20 años no recuerda ver jugar al brasileño Ronaldo Nazário de Lima, nombre que inspiró a su padre para que lo llame de esa manera, pero asegura estar documentándose de manera seguida sobre las tácticas del exinternacional delantero.

“La verdad desde que me enteré que mi nombre era por él, traté de seguirlo e incluso ahora todavía veo videos de él para aprender porque como sabemos es un futbolista que lo tenía todo”, describió Cisneros. “Era un jugador potente, rápido y aparte era contundente dentro del área entonces trato de aprenderle lo máximo”.

Cisneros espera algún día conocer al ‘Fenómeno’.

“No he tenido la oportunidad de conocerlo pero espero algún día, no sé cuándo, ni he tenido un plan, pero espero que el mundo del futbol me lo llegue a topar y tomarme una foto con él”, contó. “De Ronaldo me gusta mucho jugar a los espacios, él trataba de buscar las espaldas de los rivales y ganarles la velocidad y creo que de esa manera me identifico un poco con él”.

Mucho extranjero

Como muchos otros futbolistas de la Liga MX, la Regla 10/8 no es del agrado de Cisneros, pues esto permite a los equipos a usar hasta 10 jugadores no nacidos en México al mismo tiempo en el terreno de juego, dejando casi sin espacios a los mexicanos.

Aunque ha declarado abiertamente su inconformidad, aseguró que las oportunidades para jugar todavía están ahí para él y que depende él mismo para tomar un puesto en la cancha.

“No creo que haya sido afectado de manera personal”, aseguró. “Siempre he dicho que si igual para todos los clubes del futbol mexicano, a excepción de Chivas que juega con puros mexicanos, el que trabaja y cree en Dios, tarde o temprano le va a llegar su oportunidad. Desde ese sentido trato de prepararme todos los días para cuando llegue la oportunidad estar listos”.

El Partido

Santos vs. León

Cuándo: Sábado

Dónde: StubHub Center

Hora: 6 p.m.

