¿¡Ronaldinho se casará con dos mujeres!?

Ronaldinho, ex astro brasileño del futbol, está en el centro de la polémica.

Tracendió que el ex jugador del PSG, Barcelona, Milan, Querétaro, se casaría al mismo tiempo con sus dos novias, a quienes supuestamente mantiene, y que ellas estarían de acuerdo.

Pero Ronaldinho ya negó que vaya a casarse con sus dos novias, Priscilla Coelho y Beatriz Souza.

El jugador dio una entrevista a la prensa brasileña donde desmintió el enlace y aseguró que no tiene ninguna boda planeada.

Maradona, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho, 'Mágico' González... Grandes jugadores que incendiaron la cancha con su talento y agrandaron su fama fuera de ella por su afición a la 'vida loca'. Su talento no está en duda. Ni se juzga su vida privada... Esta galería solo es el cuadro de 'honor' de futbolistas MUY habilidosos y MUY fiesteros. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

"Es mentira, no sé de dónde salió eso. Todo el mundo está llamándome. No me voy a casar. Es la mentira más grande", dijo 'Dinho', entre risas.

Distintos medios aseguraron que el brasileño iba a casarse con sus dos novias, al mismo tiempo, en una ceremonia privada en Santa Mónica, California.

Según indicó el medio inglés The Mirror, Ronaldinho les da a ambas poco más de 1,700 dólares al mes para sus gastos y cuando les hace algún regalo, es siempre el mismo para las dos, con el fin de evitar conflictos, dato que no han desmentido o confirmado.