River Plate Vs Boca Jrs, el feroz clásico con 109 años de anécdotas

Rumbo a un nuevo choque River Plate Vs Boca Juniors, en 'El clásico más feroz del mundo', como lo calificó hace tres semanas el diario inglés The Mirror después de estudiar los 50 duelos más apasionantes del fútbol desde lo deportivo hasta lo antropológico.

Boca Vs River o River Vs Boca debe ser el enfrentamiento con mayor tradición mundial y mejores historias qué contar, así en los tiempos mediáticos del internet y la televisión el clásico Real Madrid Vs Barcelona le haya robado el protagonismo.

Se han enfrentado 367 veces desde 1908, han tenido como entrenadores a César Menotti y Carlos Bilardo, los dos que hicieron de Argentina campeón del mundo. Y muchos de los mejores futbolistas que ha dado la tierra albiceleste jugaron en ambos equipos.

Este domingo en el estadio Monumental Antonio Vespuci Liberti, situado en el aristocrático barrio bonaerense de Núñez, a Boca lo recibirá un River golpeado en su moral por la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores.

Al contrario, Boca saltará a la cancha del Monumental como caído del cielo tras su espectacular inicio en la Superliga, de la que es el único líder con siete triunfos en igual número de partidos.

Estas son algunas de las más significativas anécdotas de una riquísima historia de 109 años de enfrentamientos:

1: EMPATE ENTRE 'EL MUÑECO' Y 'EL MELLIZO'

Marcelo 'El Muñeco' Gallardo, entrenador de River, y 'El Mellizo' Guillermo Barros Schelotto, del Boca, se han enfrentado como técnicos seis veces. Cada uno ganó una vez y hubo cuatro empates.

2: IGUAL QUE ANTE LANÚS, PERO CON FINAL FELIZ

El clásico del 15 de octubre de 1972 se considera como el más espectacular de todos: River 5, Boca 4. Aquella vez jugaron en el estadio de Liniers en la primera fecha del torneo Nacional.

A River le pasó igual que por la Copa Libertadores el pasado martes frente a Lanús: comenzó ganando por 2-0 pero se dejó remontar. Boca pasó al frente por 4-2.

Pero el equipo de la banda empató 4-4 a los 17 minutos del segundo tiempo y ganó con un gol de Carlos Morete a los 45. Ha sido el clásico Boca-River con más goles.

3: EL PRIMER CLÁSICO OFICIAL TERMINÓ A LOS GOLPES

El 24 de agosto de 1913 River y Boca jugaron en el estadio de Racing y 'el Millo' ganó por 2-1. El encuentro comenzó 40 minutos después de lo pactado porque el árbitro no llegó y tuvo que dirigir el irlandés Paddy McCarthy.

Antes del final, jugadores de ambos equipos se trenzaron a puños y hubo un expulsado por bando. Estos detalles fueron registrados solamente por el periódico La Nación, ya que fue el único medio que cubrió el partido.

4: LAS COINCIDENCIAS DE PASSARELLA Y MARADONA

Daniel Passarella es símbolo de River Plate y Diego Maradona, de Boca Juniors.

Passarella alzó la Copa del Mundo como capitán de Argentina en 1978 y Maradona hizo lo mismo en 1986, en los dos títulos mundiales de la Albiceleste.

Passarella jugó su último partido oficial frente a Boca, el 27 de agosto de 1989 y River ganó por 2-1.

Maradona colgó los botines ante River. Fue el 25 de octubre de 1997 y Boca se impuso por idéntico marcador.

Ninguno de los dos pudo terminar su partido: a Passarella lo expulsaron y Maradona se lesionó en el primer tiempo.

5: BOCA EMPATÓ COMO LOCAL EN EL MONUMENTAL CON GOL Y AUTOGOL

El 26 de junio de 1984, Boca jugó como local ante River en el estadio Monumental ya que La Bombonera estaba clausurada.

El duelo culminó empatado 1-1 y ambos goles fueron anotados por jugadores del xeneize: Ariel Krasouski a favor e Iván Stafuza en contra.

6: EL CLÁSICO DE LOS EXTRANJEROS

El 6 de agosto de 1961 se jugó el Boca Vs River con mayor cantidad de jugadores extranjeros en la cancha: hubo 10.

Por River jugaron los brasileños Delem, Roberto y Moacyr Pinto, el español Pepillo y el uruguayo Domingo Pérez.

Por Boca, los brasileños Dino Sani, Paulo Valentim, Maurinho y Orlando, así como el peruano Víctor Benítez.

El clásico quedó empatado 2-2. Por 'el Millo' convirtieron Moacyr y Pepillo. Por el Xeneize anotaron Benítez y Valentim.

7: LOS QUE ESTUVIERON EN AMBOS EQUIPOS

Entre los jugadores y los entrenadores que han pasado por River Plate y Boca Juniors sale este once titular: Hugo Gatti en la puerta; Nelson Vivas, Oscar Ruggeri, Jorge Higuaín y Julio Olarticoechea en la defensa; Julio César Toresani, Carlos Tapia y Sergio Berti en el medio campo; Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta y Ricardo Gareca en la delantera. Entrenador: Alfredo Di Stéfano