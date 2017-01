Rafa da primeros pasos para la asociación de futbolistas

Rafael Márquez no solamente piensa en hacer campeón al Atlas y tal vez, llegar a Rusia 2018, sino también en crear una asociación de futbolistas.

El capitán de los Zorros aceptó este martes que ya comenzaron a dar los primeros pasos para lograr la unión entre los jugadores en México y así hacer que tengan voz y voto.

"Ha mejorado mucho la situación en Atlas así que eso nos tiene más tranquilos y desde luego hay más diálogo entre jugadores y directiva, desafortunadamente sigue pasando lo que ha pasado en otros equipos en México, que hacen como quieren a los jugadores, los tratan como quieren y a final de cuentas unos tratan de cuidar su trabajo para no perjudicar sus cosas, pero terminan perjudicando al jugador, pero seguimos en búsqueda, intentando, elaborando algo importante para que en un futuro tratar de que el jugador tenga voz y voto", dijo Márquez.

Márquez dijo que quiere ser el equipo encargado de dirigir este movimiento, pero solamente lo echarán a andar si todo lo gremio se une.

"Esto se ha repetido muchas veces y ya lo he dicho, sí, desde luego. Estamos en ese proceso de tratar de armar algo importante de que estén todos conscientes de que seamos todos, no nada más algunos, si somos algunos no vale la pena, entonces hasta que no se tenga eso bien armado, se va a hacer realidad, estamos en ese proceso", agregó.

Las charlas con sus colegas han comenzado y está en la etapa de convencimiento.

"Ya dimos un primer paso, ahora falta nada más tratar de convencer a todos los jugadores, para que sea algo sólido", mencionó.

Entre las cosas que buscarán mover es la Régimen de Transferencias, del cual, al igual que Matías Almeyda, DT de las Chivas, se mostró en desacuerdo.

"Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Almeyda, en todo el mundo es la única Liga en donde sucede este tipo de mercado de jugadores, en donde el jugador ni siquiera le dan acceso para entrar, no tiene voz para decidir si quiere o no ir, esto tiene que acabar, a mí sí me pasó que estuve en el Draft, yo tuve que sacrificar dinero para cumplir un sueño, porque Mónaco sí tuvo dinero y sí me fui. Las cosas, como son, esto tiene que acabar, estamos en un proceso en donde tratando de solidificar algo importante para después ir con los jugadores y que se junten, que ya no tengan miedo de que ya no van a jugar, de que los puedan congelar, es un proceso, es algo que tiene ser muy seguro, porque quien rige y quien manda, quien hace esta Liga, son los que al final también son los que manejan un poco el país en México, no nos podemos pelear con ellos, tenemos que dialogar con ellos, tratar de que sea algo más sano y más parejo, más justo para todos nosotros" comentó.

Está asociación ayudará en darle oportunidad al jugador que trabaja, no al que se tira a la hamaca.

"Lo que nosotros buscamos es tampoco darle oportunidad al jugador, que se tire a la hamaca y que firme un contrato muy cómodo, pero sí buscar lo justo para nosotros, que se nos tenga voz y voto, que se nos respete, hay casos que puedo decir, que o desaparecen jugadores, o los amenazan, que sacan de la profesión, pasa eso, pero en lo personal no pretendo o no quiero que ese tipo de jugadores nosotros los podamos defender, lo que se busca es algo muy justo, se tiene que evolucionar, porque hasta la FIFA está tratando de regular estos casos y esperemos que esto se pueda regular aquí en México", finalizó.