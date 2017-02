'Quiere' Liga MX poner alto a 'barras bravas'

La Liga MX no quiere más barras en el futbol mexicano.

El presidente del organismo, Enrique Bonilla, aseguró que el objetivo que buscará con los clubes y con las autoridades es erradicar a los llamados grupos de animaciÛn.

"Desde la Liga no los vemos con buenos ojos, desde la Liga buscaremos que desaparezcan, desde la Liga buscaremos que nuestro espectáculo sea 100 por ciento familiar, que sea reunión de amigos y no de grupos que no aportan nada al futbol", mencionó Bonilla.

En el juego Veracruz-Tigres se enfrentaron fanáticos de ambos equipos, sin que la policía interviniera a tiempo, sin detenidos por la trifulca y sin mayor sanción que un juego de suspensión y multa económica para el estadio de los Tiburones.

Insistió en que ese es el punto a combatir, por lo cual no se trata de sancionar con más de un partido de veto a los equipos y estadios.

"El hecho de sancionar con uno, tres, cinco partidos sin poder abrir puertas no va a ayudar a que cambiemos la actitud de esos seudoaficionados".

"Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano clubes, Liga y autoridades para buscar de la manera más eficiente y en el menor corto plazo posible, sin afectar los derechos humanos, sin afectar leyes, el que estos grupos vayan desapareciendo, ese debe ser el objetivo: buscar que estos grupos no vayan más, que no existan más en el futbol mexicano", dijo.