El América no puede con Puebla

AMÉRICA - PUEBLA

José Méndez / EFE

El jugador de América Paolo Goltz (atrás) disputa el balón con Pedro Canelo (adelante) de Puebla hoy, sábado 11 de febrero de 2017, durante un partido de la jornada seis del Torneo Clausura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. EFE/José Méndez ** Usable by HOY and SD Only **