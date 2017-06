VIDEO: Así quedó Portugal en primer lugar del Grupo A en la Confederaciones

Con un tanto de Cristiano Ronaldo, Portugal confirmó su favoritismo al quedar primero en el Grupo A de la Copa Confederaciones tras golear 4-0 a Nueva Zelanda en Rusia.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo puso arriba a su selección mediante la pena máxima.

Bernardo Silva colocó el segundo tanto de los europeos, lo que les dio tranquilidad al colocarse en el primer lugar del Grupo A.

