A portero del Cruz Azul no le importan los abucheos

Guillermo Allison, portero de Cruz Azul, aseguró que no se dobla pese a los abucheos que recibió en gran parte del cotejo de Copa MX anoche ante el Puebla.

El arquero causó el penalti con el que La Franja abrió el marcador para su triunfo 3-1 en el Estadio Azul.

"Bien, estoy bien, no pasa nada, es como jugar de visitante, la verdad están en todo su derecho de abuchearme, de gritarme, no pasa nada", explicó Allison, con rostro desencajado, tras el partido.

"Lo único que me queda es estar fuerte de la cabeza y seguir trabajando, estoy muy consciente que a lo mejor a mucha gente no le parece que yo esté aquí o que juegue, me tiene sin cuidado, trabajo para mí, para el equipo, para ser mejor cada día, para aportarle al equipo".

El guardameta consideró que la afición tiene motivos para abuchear a La Máquina, que lleva 2 caídas en Copa MX.

"Cruz Azul no puede perder, ellos es lo que exigen y están en todo su derecho, llevamos 2 partidos perdidos en Copa y el futuro se ve complicado en este torneo pero estamos conscientes de ganar los siguientes 2 partidos y calificar", apuntó.

"Hemos tratado de jugar igual que en la Liga, de hacer las mismas cosas, situaciones de futbol, a veces las cosas no te salen y a seguir trabajando".

Allison reconoció que avanzar a Octavos de la Copa será muy difícil.

"Va a ser muy complicado pero todavía guardamos esperanzas, ganar los partidos siguientes y esperar a ver qué sucede", agregó.