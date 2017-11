Lo del polémico grito de fans mexicanos "va para largo"

El pleito entre la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por el polémico grito ("¡Eeeh... puuuto!") en los estadios va para largo.

En Moscú, para el sorteo de la Copa del Mundo, el secretario general de la FMF, Guillermo Cantú, fue cuestionado sobre si consideraba un avance el fallo favorable del TAS en dos de las multas de la FIFA por el grito en los partidos del Tricolor en el Estadio Azteca.

"Es el inicio de un tema que va a durar mucho tiempo, si creo que en algunos puntos coincidimos con FIFA, inclusive el TAS lo ha plasmado en esta parte preliminar y eso es lo que vamos a decir, hay que seguir el curso de los procesos ", mencionó.

Cantú no quiso especular sobre el destino que pueda tener México en el Mundial de Rusia.

"Lo más complicado siempre es con lo que no tienes injerencia, lo que no podemos controlar, que son muchas cosas; por ejemplo, el sorteo, no tenemos control sobre esa situación, por eso lo abrazamos como tal y los (rivales) que nos toquen".

"Los enemigos nos tocarán por sorteo, estamos contentos y agradecidos; hay que prepararnos muy bien, los trataremos de conocer a la mayor profundidad posible, prepararnos en conocer sus fortalezas y debilidades para protegernos y hacerles daño".

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes -los rusos clasificaron automáticamente por ser anfitriones-. (HOY / Redacción)

"Eso lo hemos platicado con (el entrenador) Juan Carlos Osorio, con el cuerpo técnico y con los jóvenes que han venido construyendo un equipo que no es fácil, que es un proceso y la verdad que yo en eso estoy muy satisfecho, contento y muy ilusionado por lo que viene", dijo Cantú.