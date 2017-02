Piden veto al 'Pirata' Fuente

El Estadio Luis "Pirata" Fuente, de Veracruz, debe ser sancionado con un veto, declaró este sábado el mediocampista de los Tigres, José Francisco "Gringo" Torres.

Tras los hechos violentos ocurridos en el partido de ayer entre los felinos y los Tiburones en el Puerto, Torres demandó un castigo ejemplar para el inmueble del Veracruz.

"No es la primera vez que pasa, ojalá y si lo veten (al Luis 'Pirata' Fuente). Esa afición no merece estar en ese estadio", expresó el "Gringo".

Los campeones del futbol mexicano arribaron a las 11:00 horas al Aeropuerto Internacional de Monterrey tras golear este viernes 3-0 a los Tiburones, pero al final el público jarocho se desquitó con agresiones a los seguidores de Tigres con tubos, picahielos y botellas.

Incluso el mediocampista de los felinos, Jesús Dueñas, resultó con una herida en la mano.

"No hay seguridad en la tribuna (del 'Pirata' Fuente), desde que estábamos calentando y faltaban cinco minutos (para el final), la gente estaba corriendo de un lado a otro a pelearse con la gente de Tigres.

VIDEO: Explota violencia en el Veracruz-Tigres y el 'Tuca' también La violencia explotó ayer en el Luis "Pirata" Fuente. Varios conatos de bronca se desataron entre seguidores de Veracruz y Tigres.Mientras se daba la trifulca, jugadores felinos, además del técnico, Ricardo Ferretti, se acercaron para calmar los ánimos y pedir por la reacción de las autoridades, pero poco pudieron hacer para evitar las confrontaciones. Ambas aficiones intercambiaron golpes y se lanzaron objetos desde una de las gradas.La desesperación invadió al "Tuca" y a André Pierre Gignac a tal grado que increparon constantemente a los granaderos que se encontraban en la zona. "Les hace falta más gente allá arriba, les hace falta más gente, cabrones", decía un desesperado "Tuca" mientras empujaba a un policía. "Cuando vayan allá van a ver", lanzó Ferretti a la tribuna baja del Veracruz, para después enfilarse a los vestidores Uno de los posibles detonantes fue el primer gol de Tigres, el que marcó Gignac al 65', que al festejarlo, lo hizo señalando a la afición de Veracruz, que es respuesta le arrojó de todo desde las gradas. Gignac fue de los últimos en abandonar la cancha, además de Guido Pizarro, Luis Quiñones y Lucas Zelarayan, el grupo que intentaba calmar a los seguidores desde la cancha. Las ruedas de prensa de ambos técnicos fueron suspendidas.

"La verdad es que da mucho coraje, ojalá y veten al estadio y ya no dejen entrar a esa gente de Veracruz, porque es algo que no puede estar pasando en los estadios aquí en México", externó Torres.

El "Gringo" indicó que la afición veracruzana estuvo lanzando vasos hacia la cancha, en especial hacia donde calentaban los suplentes de la escuadra auriazul.

Luego, los seguidores de los "escualos" se llenaron de ira tras la goleada.

"Ver a la afición que nos apoya siempre, que nos acompaña a todos lados, que realmente pase eso, da mucho coraje cuando te das cuenta que no hay seguridad en la tribuna y la gente empieza a correr de lado a lado.

"No se paró todo esto y se vienen las imágenes de gente con picahielos, tubos... Es algo que no se puede perdonar, ojalá y los castiguen fuerte, con una multa muy dura y no los dejen entrar al estadio", manifestó "El Gringo".

Sobre las declaraciones de su técnico, Ricardo Ferretti, quien gritó a los seguidores de los Tiburones, '¡Cuando vayan allá (al Estadio Universitario), van a ver!", el mediocampista respondió que fue una reacción de coraje al momento.

"Sí lo dijo (Ferretti), pero a lo mejor lo vamos a tomar de otra manera y calmarnos y pensar las cosas bien, pero te da mucho coraje estar en la cancha, ver hacia arriba a un chavo sangrando, sin conciencia, sin saber dónde estaba.

"Estábamos viendo literal, con un poste, con un tubo, perdón, te da mucho coraje no poder ayudar a esa persona y a la afición. Ojalá y los veten toda la temporada, la afición de Tigres no se merece eso y todo mi cariño a la gente que fue y nos apoyó", expresó Torres.