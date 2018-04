Sale 'Piojo' caliente de Toronto tras derrota de sus Águilas

América salió caliente de Toronto.

La agresión de la policía local a los jugadores de las Águilas, el polémico arbitraje y sobre todo la derrota ante el campeón de la MLS en la ida de las Semifinales de la "Concachampions" encendieron a Miguel Herrera, quien prometió dar guerra a los canadienses el próximo martes en el duelo de vuelta.

"Es obvio, el América es el más odiado y lo quieren ver fuera, pero no les vamos a dar el gusto y les daremos la vuelta", lanzó "El Piojo" al termino del partido.

Herrera explicó que el árbitro costarricense, Henry Bejarano, condicionó a la escuadra azulcrema antes de salir al terreno de juego, cuando les impidió usar ropa térmica para combatir el frío, y hasta en el penal en contra al minuto 9.

"Desde el vestidor los árbitros vienen condicionados. Los jugadores querían usar una licra para taparse del frío y no los dejan por ser color negra.

"Desde que te das cuenta que los árbitros vienen así de payasos, te condiciona el juego", comentó Herrera.

El DT del América hizo hincapié en el altercado que sufrieron algunos jugadores como Agustín Marchesín y Bruno Valdez, quienes habrían sido agredidos por la policía local mientras se dirigían al vestidor, durante el medio tiempo del encuentro ante Toronto.

"Los policías le pegaron a mis jugadores y la gente de Concacaf lo vio. Espero que haya una sanción.

"No sólo le pegaron a uno, fueron tres jugadores. La policía está para calmar a la gente, no para agredir a los demás. Me sacó mucho de onda que la policía, en una ciudad tan tranquila y bonita, se comporte de esta manera", sentenció.