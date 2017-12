El mexicano Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del América y alguna vez candidato para dirigir a la selección de futbol de Estados Unidos ,aseguró que la MLS no es una competición que prepare a los futbolistas para que lleguen en buena forma a un Mundial.

'El Piojo' Herrera remarcó que varios futbolistas solo eligen la MLS por el nombre que lleva: "Los jugadores tendrían que darse cuenta de que esa Liga (la MLS), no les dará la posibilidad de ir a una Copa del Mundo".

Las palabras de Herrera son por los casos de Carlos Vela (Los Angeles FC) y los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos (Galaxy) abandonaron la exigencia del futbol europeo por la tranquilidad y buenos sueldos que les ofreció la MLS.

Cuando los jugadores se dan cuenta de que (la MLS) no les da para poder competir en otros lados, se van" — Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del América y ex timonel del Tri

Pero en el cuerpo técnico del seleccionado mexicano hay dudas con su nivel futbolístico ellos, pues aunque han sido considerados en el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018, el torneo en EEUU comienza en marzo.

"Les va a dar para ir por el nombre, (pero) por el ritmo de juego, no. Es una Liga en crecimiento, pero mientras no cambie sus fechas, no podrá competir con el mundo", destacó Herrera, ex entrenador de la selección mexicana de futbol.

"Cuando los jugadores se dan cuenta de que la Liga no les da para poder competir en otros lados, se van. Lo han hecho varios. Los que han traído para retirarse se regresan a sus países", dijo Herrera en entrevista con beIN Sports.

El entrenador del América, Miguel 'Piojo' Herrera, volvió a la polémica al encarar (otra vez) a un aficionado. El America aprobó su primer examen previo al Torneo Clausura 2018, al golear 4-1 al Zacatepec en un pletórico estadio Agustín 'Coruco' Díaz de Morelos, México, pese a que se trató de un duelo amistoso. Al final del juego, el 'Piojo' Herrera, desde la cancha, discutió con un aficionado, quien desde la tribuna lo insultó, y el entrenador de las Águilas respondió desde su banca, aunque llegaron elementos de seguridad para calmar la tensión. Herrera dialogó con los policías, señaló a su 'agresor' y le dedicó un par de cortes de manga y luego se retiró. El temperamental 'Piojo', como jugador y entrenador, ha protagonizado discusiones (y golpes) con aficionados; como estratega ha alegado con fans en León, Tijuana y Zacatepec. No saber manejar su carácter y explotar ante la presión le costó ser despedido como entrenador de la selección mexicana de futbol.

'El Piojo' puso en duda el ritmo de juego con el que llegarán los jugadores (mexicanos) a la justa mundialista, debido a que la MLS inicia en marzo de 2018, a diferencia de la Liga MX (inicia en enero) o de los jugadores que militan e Europa y que vuelven a la acción a principios de año tras la pausa invernal.

"No se si vayan a llegar con el ritmo que llegan los demás, porque ellos comienzan hasta marzo. A Jonathan lo fuimos a buscar y desafortunadamente decidió ir a la MLS (en lugar del América", expresó.