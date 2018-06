Top 5: las peores canciones de los Mundiales (entre bajo su propio riesgo)

Ustedes seguramente tendrán sus candidatas: hay muchos que pidieron cabeza de Pitbull con su “We are One” de Brasil 2014, y otros se desgarraron las vestiduras cuando escucharon la reciente canción “Live it Up” de Nicky Jam y Will Smith para Rusia 2018. Las canciones no son lo mejor, pero para ser honestos, hay que revisar un poco la historia de las canciones de los Mundiales y veremos que existen muchas que no pasarían la primera ronda… ni las eliminatorias.

Las misiones de las canciones de los Mundiales son difíciles porque tratan de complacer a todo el mundo y sabemos que eso es imposible. Pero hay unas que realmente no convencen a nadie.

Te presentamos las 5 peores canciones de los Mundiales, según su servidor.

5. Alemania 1974: Maryla Rodowicz – Futbol

Lo siento Alemania, lo tuyo es jugar futbol, no cantar sobre la máxima justa. “Futbol” (puntos adicionales por la creatividad del título) es una canción que repite…adivinen qué palabra… exacto: “futbol, futbol, futbol” hasta reventarte todas las neuronas. Si esta fue la quinta, ya se imaginarán las cuatro que vienen.

4. Alemania 2006: Herbert Grönemeyer ft Amadou & Mariam - Zeit Dass Sich Was Dreht (Celebra el Día)

Alemanes, no tengo nada en contra de ustedes, ¿Cómo podría? Pero la cuarta nominada es también de un Mundial alemán. Esta joyita la sacamos de 2006. Para ser de la época moderna y después del Ricky Martín en Francia 1998, esto realmente fue un retroceso. Fue como una canción de Samba, pero 20 años tarde. No muchos recuerdan esta canción y así es mejor.

3. México 1970: Roberto do Nascimento - Fútbol México 70

Esta canción realmente que es fea. Sin buena letra, con un ritmo monótono, parece estar hecha para hipnotizar a la gente en lugar de crear emoción. Parece una canción de una serie de crimen de los 70s.

2. Estados Unidos 1994: Daryl Hall & Sounds of Blackness –Gloryland

Seguramente los anfitriones trataron de hacer entender al Mundo que el futbol es una religión global, lo cual lo es. Pero esta canción, una balada-góspel no encendió a muchas almas en 1994. Por algo la FIFA se tardó tanto en darle un Mundial a Estados Unidos y después de escuchar esto, a lo mejor se arrepienten de darle el de 2026 al Tío Sam.

1. Francia 1998: Jean Michel Jarre & Tetsuya Komuro - Together Now

Además de la Copa de la Vida en Francia 1998 existió esto interpretado por Jean Michel Jarre & Tetsuya Komuro. Le decimos esto porque Jean Michael es conocido como una leyenda de la música electrónica pero aquí no hay nada legendario. El coro es horrible y para colmo, el video musical es como para un adicto a las drogas. Ricky Martin ayudamos, por favor. ¡Necesitamos el Top 5 de las mejores canciones!