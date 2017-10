Patiño dice que sus Pumas se van a partir la... en la cancha

Los Pumas de David Patiño no se guardarán nada para buscar los puntos restantes del Apertura 2017, afirmó el entrenador interino en su presentación.

"Nos vamos a partir la madre en todos los partidos. Con todo. Vamos a recuperar lo bueno que se hizo y corregir lo que no se hizo bien. Buscar pelear por cada punto que falta en el torneo", dijo el estratega, quien fue presentado hoy en La Cantera.

Patiño llega al puesto luego de la salida de Sergio Egea, quien era vicepresidente deportivo y en su momento fue nombrado interino tras la salida de Francisco Palencia.

"Para mí estar en esta silla es un honor y un sueño hecho realidad y para eso me he preparado. Sé de la dificultad que representa el momento del equipo y que siento la capacidad de sacarlo adelante. Soy de la casa y creo en el proyecto", dijo.

"Puede decir interino o no mi título. Todos los técnicos del mundo somos interinos y vamos a depender de los resultados que saquemos".

El ahora encargado dijo que su nombramiento era el paso congruente y si no lo pusieron tras la salida de Palencia fue porque entonces era su auxiliar.

"Aquí hay valores muy importantes en la institución y la lealtad es uno. Yo no podía aceptar en ningún momento que me pusiera de técnico después de Paco. No hubiera estado bien. La directiva tomó una decisión correcta. Ahora estaba en otra área (era encargado de Fuerzas Básicas)", sostuvo.

José Luis Arce, actual vicepresidente deportivo, comentó que el equipo definirá en estos días el estatus de Egea.