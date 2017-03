La primera temporada para Atlanta y Minnesota no será un paseo; LAFC a un año del debut en la MLS

Este 2017 marcará la vigesimosegunda temporada de la MLS, misma que le dará la bienvenida a las dos escuadras debutantes: Atlanta United FC y Minnesota United FC.

Los dirigidos por el argentino Gerardo Martino se estrenarán en la Conferencia del Este el domingo ante los Red Bulls de Nueva York. El ‘Tata’ contará en sus filas, con el paraguayo Miguel Almirón, una de las transferencias más caras en la historia de la liga: $8.5 millones. El talento del mediocampista es tal, que el exentrenador del Barcelona se declaró un admirador del jugador, a quien describió como de “gran visión y técnica”. El futbolista de 23 años jugó en Argentina y Paraguay.

Martino también contará con el delantero Josef Martínez, quien formó parte del Torino de Italia desde el 2014. El jugador venezolano de 23 años es considerado como una de las promesas del país bolivariano.

Por su parte, Minnesota debuta en la Conferencia del Oeste con más ventaja que Atlanta, pues el onceno dirigido por Adrian Heath proviene de la United Soccer League (USL), de la segunda división del futbol de Estados Unidos. La experiencia alcanzada en la USL podría servirle para rendir más en la MLS y tratará de demostrarlo el viernes en Portland.

El jugador mexicoamericano Miguel Ibarra será uno de los encargados de guiar a Minnesota, esto tras su regreso luego de dos años con el León de la Liga MX.

Alcanzar los playoffs es uno de los propósitos para cualquier equipo, especialmente si son debutantes, sin embargo, históricamente los números no les favorecen. De las 13 franquicias que han sido parte de la expansión desde la creación de la MLS, solo tres han alcanzado las instancias de los playoffs en sus campañas de debut: Fire de Chicago, Fusion de Miami y Sounders de Seattle.

Con la adición de estas escuadras en 2017, las conferencias tendrán 11 equipos para un total de 22.

LAFC a la vista

El crecimiento de la MLS no se detiene y es que en 2018 verá a otro equipo unirse al futbol profesional estadounidense: Los Angeles Football Club (LAFC).

El segundo equipo angelino se convertiría en el club número 23 de la liga estadounidense y compartirá conferencias con el Galaxy. El onceno galáctico reside en el StubHub de Carson, mientras que LAFC lo hará en el Banc of California Stadium, localizado en el ahora desaparecido LA Sports Arena.

Aunque se han manejado diferentes nombres de alto calibre para llegar al nuevo equipo, como Javier ‘Chicharito’ Hernández, el LAFC aún no ha contratado a un director técnico.

Ojo con estos cinco

La MLS se ha convertido en una de las ligas más atractivas para muchos jugadores internacionales. Cada vez son más los jugadores con un alto nivel que aseguran querer jugar en la MLS.

Para esta temporada 2017, cinco de ellos sobresalen:

Sebastian Giovinco (Toronto FC): Desde su llegada a la MLS, el italiano ha dejado claro que ha tomado en serio la liga. El de-lantero fue el JMV en 2015 y fue un fuerte candidato para repetir en la temporada pasada.

Jordan Morris (Sounders): El Novato del Año es una realidad del futbol estadounidense. Mo-rris fue llamado a la selección y fue pieza clave para que Seattle ganara su primer título en la liga. El desarrollo de este jugador de 22 años sigue en alza.

Darlington Nagbe (Timbers): El liberiano sonará más fuerte esta temporada. El mediocampista es un jugador versátil con capacidad de adaptación en cualquier parte del terreno de juego. Este 2017 podría ser su año y un llamado nuevamente a la selección estadounidense no sería sorpresa.

Giovani dos Santos (Galaxy): No cabe duda que el talento del delantero mexicano es de talla mundial, sin embargo, Gio deberá mostrar que es capaz de liderar a un equipo a una final. El 2016 ha sido su mejor año y esta temporada podría ser mejor aún.

Nicolás Lodeiro (Sounders): El uruguayo llegó a Seattle hacia el cierre del año y no desentonó en camino del onceno esmeralda para celebrar el primer título del equipo. Anotó cuatro goles en 13 juegos en 2016. El mediocampista es creativo, con buena técnica para acompañar el ataque. Seguramente dará mucho de qué hablar este año, especialmente ahora que está completamente climatizado a la ciudad y a la liga.

Los cinco favoritos al título:

Sounders de Seattle Los actuales campeones buscarán repetir la hazaña del campeonato logrado en 2016. Pocos apostaban por los esmeraldas para llegar lejos en los playoffs, en especial luego de la repentina salida de Clint Dempsey, quien tuvo que lidiar con unos problemas del corazón. Se sabía de la calidad del novato Jordan Morris, pero este superó todas las expectativas liderando al onceno a la gloria.

Timbers de Portland Las lesiones fueron unas de las razones por la que los Timbers no pudieron entrar a los playoffs y aspirar a repetir el título de 2015. Los de Caleb Porter tuvieron muchos problemas defensivos y por eso se hicieron de los servicios de Lawrence Olum, un defensa de 6’2” de estatura, a quien conocen muy bien, pues el keniano jugó con el equipo en 2007 y 2008.

Toronto FC Si los canadienses no se llevaron el título del 2016 fue simplemente por la falta de suerte en las instancias de los penales en la final contra los Sounders. En 2015 alcanzaron los playoffs por primera vez en su historia, para disputar la final del año pasado y las esperanzas es que en este 2017 los de Toronto sigan su crecimiento y celebren su primer título. Con un impresionante Sebastian Giovinco que cada vez sorprende más con su juego y un recuperado Jozy Altidore, el futuro se ve brillante para los rojos.

Galaxy de Los Ángeles Aunque el panorama es aún incierto para los galácticos, es imposible no incluir al equipo que tiene más títulos en la MLS. Tras varios cambios, los angelinos estrenarán entrenador en el banquillo y sus jugadores insignias, Robbie Keane y Landon Donovan, ya no continúan en la nómina. No hay que descartar al Galaxy y a un Gio dos Santos como el nuevo líder del equipo.