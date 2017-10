Panamá: Al Mundial con 'gol fantasma' y día feriado nacional

Un gol 'fantasma' -un gol que no debió ser validado- clasificó a Panamá por primera vez a una Copa del Mundo, mientras el presidente Juan Carlos Varela decretó el miércoles como día de fiesta nacional para celebrar el histórico pase a Rusia 2018.

Los panameños habían alcanzado la igualada tras un centro que remató Gabriel Torres y que todavía buscó empujar Blas Pérez, pero el balón nunca cruzó la línea de gol.

This is hilarious. Panama's first goal didn't even cross the line and was awarded.



As long as it kicked USA out pic.twitter.com/z5Z6H4wJag