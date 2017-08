Critican excelestes a Paco Jémez

Antiguos integrantes de Cruz Azul consideran injustificable y de mal proceder la seña obscena que le hizo Paco Jémez a un aficionado que lo insultó a él y a sus hijas.

Carlos Hermosillo, campeón con el equipo en el Invierno 1997, siente que el español debe tener más tranquilidad debido al puesto que representa.

"Un técnico y un líder del equipo se debe comportar de otra manera. Respeto mucho al técnico, pero me parece que cuando eres líder debes ser un ejemplo, más allá de lo que se diga en la tribuna", comentó el ex atacante vía telefónica a CANCHA.

"Ojalá la gente se comportara de otra manera, pero no es algo nuevo. Esto sucede en todos los estadios, yo lo viví, se meten con tu familia e hijos. Si te vas a poner a responder a esto estarás más preocupado por lo que pasa en la tribuna que en la cancha".

Uno de los entrenadores que más vivió las críticas de la afición cementera fue Sergio Bueno (en el Apertura 2015), quien se aguantó las ganas de responder.

"Te diría y siendo sincero que tuve mucha calma, mucha tranquilidad, mucha paciencia, pero ganas no me faltaron, quizá uno es consciente que hay un reglamento. No puedes responder de la misma forma si hay una agresión, no tienes que responder de la misma manera, porque si no caes en escenarios de total descontrol.

"Creo que siempre tiene que haber cordura, consciencia en lo que está ocurriendo. Uno pues optó por desentenderse, por tratar de que lo que uno estaba tratando que ocurriera de bueno, ocurriera dentro de la cancha y que lo de fuera no influyera", recordó Bueno a CANCHA.

Sobre la actitud de la directiva de Cruz Azul ante esta situación, Hermosillo consideró mal que no se haya expresado en contra del insulto.

"A (Rubén Omar) Romano en Santos (2011) lo corrieron por un tema similar diciendo que prevalecía la disciplina y los valores de la institución. Yo no digo que lo corran, pero el club se debió manifestar diferente", relató.

"Respeto a Jémez, pero si tu viviste eso, te lo dijeron, te manifestaste de esa manera, no sales con un escrito que parece te hizo el club y lo tienes que leer. Si ya lo viviste dilo natural".

Rafael Lebrija, ex titular de la Primera División, juzgó que La Máquina haría mal de no castigarlo.

"Si la Liga o la Federación opta por castigarlo y Cruz Azul no lo hace se vería mal, pero es materia exclusiva de Cruz Azul", sostuvo.