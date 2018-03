Paco de Anda: No soy Santa Claus de Chivas

Luego de que ayer fue presentado como el director deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda decidió dar hoy una conferencia de prensa para hablar sobre la que será su nueva gestión, en donde aseguró que aunque llegó a un cargo importante y con decisión al club, no es Santa Claus para llegar con refuerzos para la afición, además de asegurar que su relación con Matías Almeyda es cordial y lo contempla hoy día, en su proyecto.

"No soy Santa Claus eh, me ven llegar y no (no trae refuerzos), creo que hay que hacer un estudio bien, yo les preguntaría, vimos el juego contra el Seattle Sounders, hay gente que dice que Chivas necesita 10 refuerzos, claro que cuando no hay resultados se piensa en refuerzos, lógico, yo no tengo en mi mente en este momento, te lo puedo garantizar, ningún refuerzo, para nada.

"Habrá momentos más adelante donde yo planee lo que viene, y habrá un consenso, pero en este momento no, por mi cabeza no pasa quiénes son los posibles refuerzos, quiénes puedes llegar, créeme que en este momento no es mi prioridad", manifestó el directivo.

Al preguntarle sobre el lenguaje corporal que Matías Almeyda mostró el jueves durante su presentación, en el cual se notó incómodo al DT, Gabriel de Anda dijo que para no hay una mala relación y que eso es una percepción de la gente a la que no le toma importancia.

"Para mí es irrelevante la percepción que se pueda tener, y están en su derecho, yo lo que te puedo decir es que hay un gran ambiente de trabajo entre Matías y un servidor, desde luego de parte de los dueños, el señor Jorge Vergara, Amaury Vergara, José Luis Higuera, Matías y un servidor estamos en la misma línea y en mi caso aportar a esta gran institución para conseguir los objetivos que son muchos, no es nada más un club, es un fenómeno social que abarca muchas cosas, entonces el ambiente es el adecuado para trabajar, y la opinión de la gente y los medios de comunicación es respetable, pero no significa que así sea", explicó.

El directivo dijo estar feliz con su nuevo trabajo, y comentó entre otras cosas, que si se le quiere comenzar a juzgar desde ya por los resultados del equipo, a pesar de que recién llegó, no tiene problema en asumir esa responsabilidad.

Indicó también que aprovechará el receso por la fecha FIFA para empaparse de lo que le falta del Rebaño y ya comenzar armar el plantel de cara al siguiente torneo.