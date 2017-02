Calientan el Clásico Joven Ricardo La Volpe y Paco Jémez

Ya de por sí destinados a tener los reflectores encima en el Clásico Joven por su bajo saldo en la Liga, Ricardo La Volpe y Paco Jémez encendieron aún más el juego.

Los directores técnicos de América y Cruz Azul reforzaron con declaraciones su condición de protagonistas del partido y agregaron presión a sus cabezas, ya con el imperativo de responder con un triunfo o quizá perder su trabajo.

Lo que antes se caracterizaba por ser un partido entre los más ganadores del futbol mexicano y en la cúspide, se volvió en el Clausura 2017 un duelo de morbo por ver quién es el menos malo.

Y todavía La Volpe y Jémez le agregaron condimento con un intercambio de frases.

El timonel americanista respondió sobre su homólogo celeste que en México gustan los "vende humo" y el español le regresó el apunte al llamarlo a arreglar sus diferencias en lo "oscurito" y de frente "como los hombres".

"Que se entiendan ellos. Yo al final trabajo, hago lo mío y soy responsable por lo que hago. Lo demás, de lo que hablen ellos, al final que se entiendan ellos, yo no me voy a meter en eso para nada", expuso el mediocampista del América, William da Silva.

Al DT celeste el reciente partido de Copa con triunfo le puede servir como amortiguador de una racha de 6 cotejos de Liga sin ganar.

Una caída ante América pudiera no ser tan fatal por ese último antecedente de victoria, pero seguir en picada no sería una garantía precisamente de permanencia.

"La Volpe sabe mucho más que yo, tiene mucho más currículum, no soy maestro. Si cree que vengo de Europa a enseñarle, no me conoce. Él a mí no me llama vende humo, pero muchos compañeros de la prensa mienten, aquí se utiliza mucho", comentó Jémez en ESPN.

"Tanto como un abrazo no creo que le dé a La Volpe... la mano sí. No pasa nada con La Volpe, comentó una cosa sin sentido y sin haber tenido ningún problema", dijo el entrenador celeste a la Cadena SER.

La Volpe llega con mayor tensión, luego de entrar al relevo el torneo anterior y no darle un título a las Águilas en su Centenario.

Si bien la directiva del América avisó hace una semana que no quiere hacer cambio de entrenador, el déficit de puntos en caso de un descalabro será más que considerable.

Hacia Jémez y La Volpe ya brota la pregunta: ¿Ganan o se van?