Osorio quiere enfrentar a Ibrahimovic en Rusia; a Gio y a Jonathan se le acaba el tiempo

Durante el dramático 4-3 del Galaxy sobre el LAFC del pasado fin de semana, uno de los presentes fue Juan Carlos Osorio, entrenador del representativo mexicano que acudirá este verano al Mundial de Rusia 2018.

Osorio llegó a Los Ángeles con la intención de ver a Giovani Dos Santos y a su hermano Jonathan en el Galaxy, así como al delantero Carlos Vela, del LAFC. Pero debido a las respectivas lesiones de los hermanos Dos Santos, solamente pudo presenciar la buena actuación de Vela en el primer tiempo del partido en el que anotó un par de goles de alto nivel.

Tras el minuto 70, su observación de los tres jugadores se convirtió en un scout de un posible rival: Zlatan Ibrahimovic, el jugador sueco procedente del Manchester United que anotó dos tantos en 20 minutos y que podría ser parte del equipo sueco que enfrentará en el tercer partido del Mundial en Yekaterinburg.

“Para espectáculo y para ayudar a promocionar el futbol, es muy bueno”, indicó Osorio sobre la actuación de Ibrahimovic el sábado por la tarde. “Ya veremos cómo le va cuando los equipos se preparen mejor para contenerlo y para defender ante un jugador como él, que dentro del área es fundamental y es muy peligroso”.

“Ojalá que [Ibrahimovic] esté, es un muy buen jugador, vamos a enfrentar a una buena selección. La idea es, personalmente creo, que es de jugar personalmente contra los mejores y si él logra estar sería muy bueno”, expresó Osorio en entrevista con HOY Deportes.

Osorio reconoció sentirse contento por el buen momento por el que pasa Vela. El entrenador mexicano explicó que a principio de año habló con Bob Bradley, entrenador del LAFC, y entendió que si el mexicano seguía las indicaciones de su timonel, el delantero se mantendría en buena condición física.

“Sabemos que cuando Carlos está en buena condición, puede sacarle el máximo provecho a su talento”, indicó Osorio.

Pero el jugador colombiano se mostró decepcionado por no haber podido ver a los hermanos Dos Santos, quienes ni siquiera fueron a la banca en el derbi angelino.

“Desafortunadamente, hacemos ese viaje hasta acá para verlos y no están. Lo único verdadero y cierto es que cuando estén, lógicamente, regresaremos para verlos en partidos oficiales y tomar la mejor decisión para todos”, advirtió Osorio. “Lo principal es que estén en buena condición atlética y que estén jugando. Por el bien de ellos y del futbol mexicano ojalá que lo logren en los próximos 15 a 20 días”, declaró.

Sobre el caso de Rafa Márquez, quien aún está aclarando un tema legal que lo involucra al narcotráfico, dijo que tendrá que esperar y verlo en la cancha para decidir si puede jugar en Rusia. Márquez está buscando empatar el récord de jugar cinco Mundiales, marca que posee actualmente Lothar Matthäus. Pero a sus 39 años y sus problemas legales, parece ser que lo alejan de la plantilla final.

“Obviamente que Rafael es un caso diferente, es un caso único, por su trayectoria, por la carrera deportiva que tiene, pero al momento, lo más importante es el presente”, declaró Osorio.

Osorio expresó que será en el partido del próximo 28 de mayo en Los Ángeles en el que tendrá por última vez la oportunidad de observar a los jugadores que participen con los equipos mexicanos y en la MLS. La fecha límite para entregar la plantilla oficial para el Mundial será el 4 de junio.

En el último partido amistoso de México en Arlington, el Tricolor perdió 1-0 y dos jugadores importantes, Néstor Araujo y Carlos Salcedo, sufrieron lesiones que ponen en peligro su participación en Rusia 2018.

“Lo que sí tratamos de hacer es hacer una análisis meticuloso, con detalle, y tratar de hacer las mejores decisiones posibles. La selección sí trata de proteger a los jugadores porque es nuestra obligación. Lo más importante es competir al 100%. Sí se evita un contacto incluso el jugador puede salir más mal librado de lo normal y entonces preferimos que se compita al tope”.

Desde el proceso de Ricardo Lavolpe en Alemania 2006, ningún entrenador había podido completar un ciclo mundialista con México debido a los malos resultados o la mala relación con la prensa.

Osorio se ha llevado varias críticas, especialmente desde el 7-0 que vivió ante Chile en 2016, pero también ha tenido cosas positivas, como avanzar en la eliminatoria casi caminando. Osorio, quien dijo tener muchas ganas de regresar para un segundo término en México, le dio un consejo a los directivos del Tricolor.

“Para que haya un proceso debe de existir el tratar y el errar. Los americanos lo tienen bien claro: ‘trial and error’. Indiscutiblemente es la mejor forma de hacer un proceso. Durante ese proceso, debe de haber partidos donde se juega con el riesgo de perder y es lo que nosotros hemos asumido y que para muchos es impresentable. Por lo contrario, pensamos que a través de esas oportunidades se han consolidado jugadores como Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Irving Lozano, Jesús va en ese proceso. La única manera de tener un proceso a futuro es recorriendo ese proceso con los jugadores y arriesgando”, comentó.

Sobre su continuidad, Osorio dijo que le interesa seguir en México, pero que extraña mucho también el día a día de trabajar con un equipo.

“El principal objetivo el mío y el nuestro, es tener un buen Mundial. Por mérito propio, ojalá que me gane la continuidad. Entre otras razones, la más importante es ver cómo se consolidaron los jugadores que ahorita tenemos, y lo segundo, ver la manera de llenar el espacio que hay, en cuanto no tener un día a día con un club, que es lo que más añoro del futbol. El producir jugadores, a través del día a día, es algo que me hace mucha falta”.