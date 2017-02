Tiene Osorio su lista de Confederaciones

Juan Carlos Osorio tiene definida, al menos al 90 por ciento, su lista de la Copa Confederaciones.

"Sí señor, la tengo", respondió Osorio al periodista José Ramón Fernández.

Osorio ha señalado que su base es la de jugadores que militan en el futbol europeo, lo cual no garantiza que siempre sean convocados.

"Los que están en su mejor nivel sí, por algo están Europa. Obviamente como se lo mencionaba me preocupa la salud de Marco Fabián, me preocupa que Carlos Salcedo no esté jugando en la Fiorentina. Vimos al Villarreal, desafortunadamente perdió contra la Roma y Jonathan jugó en una posición donde no creemos que sea la mejor para él.

"Tenemos en cada posición cuatro jugadores y obviamente el espacio para que vayan disputando y a través de esa competencia vayamos inclinando por los jugadores", expresó en el Foro CANCHA.