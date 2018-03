ASí VIVÍ MI MUNDIAL: Ricardo Osorio recuerda la unidad del Tri en Alemania 2006 y el error en Sudáfrica 2010

El oaxaqueño Ricardo Osorio describió el representar a México en un Mundial como el máximo logro que puede tener un futbolista. A él le tocó vestir la camiseta verde en Alemania 2006 con Ricardo Lavolpe como entrenador y volvió a tener el privilegio en Sudáfrica 2010, ya como un jugador que militaba en Europa y bajo la dirección de Javier Aguirre.

Para el exjugador de Monterrey y el Stuttgart de Alemania, entre otros equipos, el Mundial de Alemania 2006 lo llenó de emoción por ser su primera experiencia a ese nivel y recordó estar nervioso en el debut ante Irán.

“No me quitaba el sueño pero estaba ansioso de debutar ese día, de lo que iba a pasar, si iba a dar al ancho, si estaba realmente preparado físicamente y mentalmente para lo que venía, y cuando empieza el silbatazo, te dices, ‘aquí estamos, trabajamos tanto para este momento’”, indicó Osorio, quien esa tarde del 11 de junio de 2006 en Núremberg vistió la camiseta número 5 y doblegaron 3-1 a Irán con dos tantos de Omar Bravo y otro de Sinha.

Osorio también recordó que lo que me la impactó fue la inspiración que notó en los rostros de sus compañeros.

“Se lo ví en las caras, el compromiso de mis compañeros, cuando estábamos en medio del partido, estábamos unidos, con un solo objetivo”, señaló Osorio durante una entrevista a HOY Deportes en las oficinas de FOX Deportes, donde promovió la Bundesliga.

Pero lo que lo dejó marcado en ese primer Mundial fue lo sucedido a Oswaldo Sánchez, arquero de la selección mexicana que recibió la mala notifica del fallecimiento de su padre a días del debut de México. El entonces arquero de las Chivas viajó para el entierro y regresó justo antes del primer partido.

“Lo de Oswaldo fue algo que nos comprometió más a todos, yo creo que nos juntó más, y nosotros nos dijimos, de 'aquí somos'. Si él viajó y luego regresó para jugar, nosotros nos dijimos 'nada nos puede detener'”, aseveró el de Huajuapan de León, Oaxaca.

México luego empató ante Angola, perdió ante Portugal y cayó en un gran partido ante Argentina en octavos de final.

Osorio dijo que un jugador que va a disputar su primer mundial debe de pensar en todos los sacrificios hechos hasta llegar a ese punto.

“Trabajaste tanto, sacrificaste a tu familia, sacrificaste tiempo, sacrificaste muchas cosas para estar aquí, claro que es el momento que lo disfrutes, también es una gran vitrina para jugar en Europa si tu sueño es jugar una Champions League o una UEFA tienes que empezar por ahí".

Para Osorio, la experiencia en el Mundial de 2006 lo catapultó a jugar en Alemania, donde disputó la Liga de Campeones de Europa.

El error en Sudáfrica 2010

Cuatro años después, Osorio regresó a una Copa del Mundo pero en un momento muy diferente. A diferencia de Alemania 2006 en el que tuvo a Lavolpe durante el proceso completo de cuatro años, el Tri había sido muy irregular en las eliminatorias y tuvo a Hugo Sánchez, Sven-Göran Eriksson, Jesus Ramírez y a Aguirre en la etapa final.

Osorio tampoco había jugado mucho en el Stuttgart en su último año de contrato y el defensor reconoció que daba “un partido bueno y uno malo”.

En ese Mundial, México debutó con un 1-1 ante Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, luego venció 2-1 a Francia y finalmente perdió por la mínima diferencia ante Uruguay en la fase de grupos. El Tri se volvió a ver las caras contra Argentina en octavos de final en un partido en el que no tuvo oportunidades de ganar, a diferencia de cuatro años antes en Alemania.

Pero lo que dejó marcado a Osorio en ese partido ante la Albiceleste fue una jugada al minuto 32. Con el partido 0-1, Osorio recibió un balón cuando el Tri trataba de salir de su propia cancha y el defensor entregó el balón a Gonzalo Higuaín, quien eludió a Óscar Pérez, y anotó el 2-0 lapidario para el Tri. México fue eliminado por 3-1.

Osorio comentó que al principio fue difícil para él levantarse de ese error, pero luego se recuperó al ver las cosas con calma.

“Vengo de una familia muy humilde, vengo de Oaxaca, donde muchas veces no teníamos qué comer, muchas veces pasamos muchas pruebas cuando llegamos a Nezahualcóyotl" — Ricardo Osorio al recordar lo que lo llevó a superar el error de Sudáfrica 2010

“Sentí que había decepcionado a mis compañeros, teníamos un sueño y un objetivo que lograr, y al pasar esto, me sentí mal”, aseveró Osorio. “Pero con el pasar del tiempo te dices, 'vengo de una familia muy humilde, vengo de Oaxaca, donde muchas veces no teníamos qué comer, muchas veces pasamos muchas pruebas cuando llegamos a Nezahualcóyotl, esto no me va a desestabilizar', a parte con el apoyo de mi esposa, de mis hijas, de mis hermanos, de mis padres fue lo más importante para seguir”.

A los seis meses, Osorio se coronó campeón del futbol mexicano con Monterrey en el Apertura 2010 y ganó tres Liga de Campeones de la Concacaf (2010-11, 2011-12 y 2012-13).

En el aspecto extra cancha, a Osorio no le gustó ver tanta pobreza en Sudáfrica, cuando había tantos estadios que habían costado millones de dólares.

“Espero que no se vuelva a repetir, si queremos ayudar a países como Sudáfrica, no debemos de llevar un Mundial ahí porque al final les cuesta mantener más todo lo que se hizo que lo que ganaron”, expresó.

Una Bundesliga de carácter

Durante su visita a FOX Deportes, cadena que tiene los derechos de la Bundesliga en Estados Unidos, Osorio también habló de su aprendizaje en Alemania en los tres años que vivió en ese país. Osorio comentó que aprendió mucho sobre el orden, tanto dentro como fuera de la cancha.

“La mentalidad de los alemanes, la puntualidad, el trabajo. Son personas que tratan de hacer las cosas en un cierto tiempo y no de llegar de trancazo y luego solucionan los problemas”, explicó. “Los alemanes pueden ir 0-2 en contra y sabes que van a empatar y al final van a ganar. Yo creo que su mentalidad es lo que les ha dado para ser un país de estar en ruinas a ser una potencia a nivel mundial”, indicó.

En el Stuttgart, Osorio conquistó el título de liga en 2006-07, pero sobre todo, fueron las enseñanzas como persona las que más valora.