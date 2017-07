Oribe Peralta explica su negativa al Tricolor de Copa Oro

Oribe Peralta aceptó que necesitaba descanso y así, sin profundizar en el tema, zanjó la polémica sobre su ausencia de la Selección Mexicana en la Copa Oro. El técnico del Tricolor Juan Carlos Osorio pretendió reforzar a la plantilla con el delantero del América, pero no tuvo éxito. "En cuanto a Selección sí tenía muchos partidos, muchos viajes, creo que lo mejor para mí en este momento es ponerme a ritmo futbolístico para poder competir y pensando en llegar al Mundial el próximo año. "Esos son temas que no me corresponden, yo sólo me dedico a jugar y si falta planeación o no lo deben de analizar los directivos, pero también es importante el descanso para cualquier persona", expresó el delantero tras el entrenamiento del América en el Estadio Azteca. El pasado lunes, el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, consideró que a Osorio le faltó planeación luego de ser cuestionado por la razón por la cual no prestaron a Jürgen Damm. Pugnan por erradicar grito Oribe Peralta y Miguel Herrera esperan que se erradique el "eeehhh... puuuto" de los estadios del futbol mexicano, ahora que los árbitros tienen la facultad para detener un partido e incluso ordenar el desalojo de la afición en caso de que se detecte una conducta racista o discriminatoria. "Tenemos que respetar las reglas de la Liga. Creo que a nadie nos gusta que nos digan esa palabra sea en el sentido que sea y menos en el futbol que es un deporte tan hermoso y tan familiar, esperemos que la gente lo tome de la mejor manera y se erradique por completo", dijo Peralta. En tanto, el "Piojo" cree que la Liga MX no llevará la media al extremo. "Lo que pretende la Liga es tratar de erradicar ese grito para que no se dé más en Selección y no se vea afectada la Selección. En la práctica va a ser difícil, pero es una buena medida para ir erradicando y lo que tiene que hacer la afición es ayudar, buscar que se erradique no solamente en la Liga sino completamente. "Entendamos que las reglas de juego no las ponemos nosotros, tampoco es una situación que la Federación tenga ganas de poner un estate quieto sino que viene de arriba, de la FIFA, y si queremos evitar cualquier sanción para México, la gente tendrá que entender o buscar otro tipo de estímulo y aliento a su equipo", expresó Herrera.