Goleador del América y del Tri ¿¡se retira!? ¿¡qué pasó!?

El delantero mexicano Oribe Peralta ya tiene claras las razones por las cuales colgaría los botines como futbolista profesional.

El delantero del América reconoció que en caso de que las Águilas y el entrenador Miguel Herrera ya no quieran sus servicios, el 'Cepillo' Peralta consideraría la posibilidad de ponerle fin a su carrera.

"Ahora estoy aquí, estoy disfrutando al máximo y tengo un contrato de dos años todavía. Si llego a completar ese contrato y estoy bien físicamente, me siento bien, no hay ninguna lesión, y me ofrecen retirarme aquí, me voy a retirar con el América", expresó el goleador.

"En dado caso de que me tenga que ir a otro equipo, que mi rendimiento baje o que llegue otro entrenador, que no esté en planes de Miguel Herrera y me tenga que ir a otro club, entonces pensaría si es momento de retirarme", agregó Peralta en Televisa Deportes.

Aunque Oribe, mundialista con el Tri en Brasil 2014 y ex goleador del Santos Laguna, todavía no decide su futuro, espera retirarse en el momento adecuado.

Peralta probó el éxito después de cruzar la mitad de su carrera; tras pasar por Monterrey y Jaguares sin mucho brillo, el goleador mexicano resurgió como delantero temible con el Santos Laguna y eso le valió un contrato millonario con las Águilas.

Su buen momento lo llevó el Tri olímpico, con el que ganó la histórica medalla de oro en Londres 2012; luego se hizo pieza clave en el esquema de 'Piojo' Herrera en la selección mexicana que salvó el boleto mundialista en Brasil 2014.

"Por ahora no lo tengo muy claro, estoy disfrutando mucho el momento, más ahora. Lo único que tengo muy claro es que quiero dejar el futbol, y no que el futbol me deje a mí", sentenció Peralta, quien en los meses recientes ha lidiado con lesiones y su pintería no ha sido la mejor.