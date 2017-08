Organizaciones se asocian para apoyar con el deporte en áreas necesitadas de Los Ángeles

La Fundación LA84 y el presidente del concejo municipal de Los Ángeles, Herb Wesson, anunciaron el lunes una asociación para apoyar el lanzamiento de un programa piloto de futbol callejero junto a Street Soccer USA.

Renata Simril, la presidenta de LA84 y quien fue la Jefe de Personal del Editor en Los Angeles Times, dio pie para que Wesson, con $175,000, y LA84, con $75,000, presentaran los dos cheques a Street Soccer USA para el apoyo de esta nueva campaña, que busca que los jóvenes aprendan a buscar soluciones a problemas que se presenten en la comunidad.

“El enfoque es sobre la pobreza que existe en diversas comunidades, que es algo que vemos todos los días en áreas de bajos recursos y en el que el riesgo es más grande”, dijo a HOY Deportes, Óscar Delgado, director de la fundación después del anuncio. “El deporte puede juntar a la gente, es algo saludable para no solo el cuerpo pero también la mente”.

Según el concejal y Street Soccer USA, se predice que por lo menos un tercio de los jóvenes que toman parte del programa serán indigentes sin hogar y el resto vivirá muy cerca de la pobreza. El Distrito Escolar de Los Ángeles por su parte prevé que por lo menos 15,000 estudiantes viven sin hogar en algún momento de sus vidas.

“Los requisitos son básicos realmente”, explicó Delgado. “Las puertas están abiertas para todos. Esto no tiene fecha porque no termina, simplemente comenzó esta semana y en cualquier momento la gente puede traer a sus hijos. Nos pueden llamar aquí en LA84 y a Street Soccer USA para más información”.

Las organizaciones del Galaxy y los Dodgers estuvieron presentes para apoyar la causa.

“Los Dodgers ayudan con campos de juegos en los parques y el Galaxy son parte de la liga de futbol, tienen la misma misión con nosotros que es hacer crecer el deporte”, detalló Delgado.

Durante la ceremonia se llevó a cabo varias cascaritas en las calles adyacentes de la Fundación con el propósito de motivar a los jóvenes a ser parte de este programa. Sam The Eagle, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y Cozmo del Galaxy de Los Ángeles participaron con los niños y adolescentes en los juegos.

Samantha López es una de las participantes que estuvo presente en la entrega de los cheques y que dice será parte de este nuevo proyecto que espera le beneficiará.

“Fue muy divertido y aprendimos muchas cosas con los entrenadores”, dijo la joven de 13 años quien visitó la fundación con su grupo de AYSO West Adams Region 1647. “Es bonito ver a la comunidad junta. Nos hace feliz jugar”.

Otro de los integrantes del grupo de AYSO, Brian Vásquez, dijo haberse divertido con las ocurrencias de las mascotas pero que al mismo tiempo tenía en claro cuál era la razón por la que estaban ahí.

“Voy a venir a jugar aquí, me gusta, me divertí mucho con las mascotas pero esto que están haciendo es muy bueno para nosotros y la comunidad”, dijo el joven de 13 años hijo de mexicanos. “Los entrenadores saben bastante y me enseñaron varios movimientos. Me gusta que el Galaxy y los Dodgers estén envueltos en esto”.