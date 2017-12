Orbelín Pineda le implora a los aficionados de Chivas que les tengan fe

Para Orbelín Pineda, volante de las Chivas, la fórmula para llegar al nivel que tuvo en el semestre del título consiste en volver a divertirse dentro de la cancha, bailar y sentir el futbol.

"(Quiero) divertirme, bailar, eso es algo que me caracteriza. Creo que me han visto bailar, es algo que me motiva, me quiero divertir en la cancha y eso es algo importante para mí", dijo Pineda a través de un Facebook Live que realizó el Club.

El volante, incluso llegó a decir durante la campaña anterior que el nivel mostrado, ha sido el peor en su corta carrera, pues según él tocó fondo y hasta la titularidad perdió.

"Quiero recuperar mi nivel y ahora que está la Concachampions y que está el Mundial, quiero mejorar mi nivel y estar ahí puesto para lo que pueda servir", añadió.

Orbelín jugó 15 partidos como titular de los 17 posibles del torneo, a diferencia del Apertura 2017, cuando fue un inicialista indiscutible.

Para la siguiente campaña, Orbelín tiene el objetivo de volver a ser el referente que fue, por eso le pidió a la afición sigan confiando.

"No pierdan la fe, nosotros no perdemos la fe en ellos. Yo y mis compañeros siempre vamos a estar luchando para dar buena espina, buena alegría. Vamos a seguir insistiendo para hacer una buena temporada", acotó.

El Guadalajara debutará en el torneo el domingo 7 de enero, cuando visiten al Toluca a las 12:00 horas, partido en el que busca a como dé lugar ser titular el volante de 21 años.