Líder en el equipo de Maywood High mejoró gracias a un popular conjunto femenil

En el equipo de Maywood High, la salvadoreña Ofelia Rodas juega por la banda derecha y es una de las jugadoras que más da indicaciones a sus compañeras. Su madurez futbolística es evidente y es una de las líderes de las Nighthawks.

La jugadora de apenas 15 años de edad ha comenzado a destacar en el deporte al ganar campeonatos con su equipo local Deportivo Cano, uno de los conjuntos femeniles locales con más tradición y en el que Ofelia juega cuando termina la temporada en la preparatoria. Con ese equipo, ganó recientemente la división nocturna y sabatina de la liga Direz Soccer League, así como la final en la división Sub-19 de AYSO

“Cuando jugué en Deportivo Cano fue algo muy especial, porque jugué con buenas jugadoras. Parecía que eran profesionales, de las que se ven en la TV”, dijo Ofelia, quien a las 14 años enfrentaba a jugadoras de 19 años en la liga de Linda Márquez High School jugando para Deportivo Cano.

Uno de sus mentores más grandes ha sido José Meza, entrenador de Deportivo Cano, quien la ha ayudado en momentos apremiantes, como su reciente lesión de rodilla.

“Aunque hay veces caiga a un nivel en el que no me puedo levantar, él siempre está ahí empujándome”, dijo Ofelia sobre Meza.

Ofelia dijo haber mejorado mucho su técnica en ese conjunto local, algo que le está ayudando en su juego a nivel de preparatoria. En Maywood High, también ha aprovechado y aprendido de su entrenador Ernesto Serratos.

Ya sea en Deportivo Cano o en la preparatoria, Julio Rodas, padre de Ofelia, está agradecido con el deporte, pues gracias a el, su hija ha aprendido a enfrentar el “bullying” en la escuela y no involucrarse en actividades negativas.

“Desde el séptimo año le hicieron bullying. Ella lo ha superado. Siempre hay compañeras que le tienen envidia. Quisieron involucrarla para hacer cosas malas y ella nunca se prestó”, dijo Luis, quien describe a su hija como una muchacha callada y respetuosa.

“Cuando la gente está molestando a otra gente, ella las defiende”, dijo Luis.

Eduard Cauich El equipo de Maywood High ha ayudado a Ofelia Rodas (13) a mantener la actividad tras una lesión de rodilla.

Luis, originario de Puerto de Acajutla, trajo a Ofelia a los Estados Unidos desde los tres años. Mientras crecía, se dio cuenta que prefería un balón de futbol a jugar con muñecas.

“Yo crecí con puro varones. La mayoría de las cosas que jugaban eran carros y pelotas, y sí me gustaban las muñecas, pero ellos me hacían sentir mal por ello. Entonces comencé a jugar futbol”, comentó la mediocampista y defensa por derecha. “De poquito a poquito me fue gustando el futbol y luego no paraba de jugar”.

Al poco tiempo Ofelia comenzó a jugar en el equipo local de su padrino, el Galaxy.

“Lo que yo no pude hacer quiero que ella lo haga”, dijo Julio, quien procura ir a cada juego de su hija después del trabajo.

Ofelia quiere seguir estudiando psicología en la universidad y también jugar futbol a ese nivel.

Ofelia Rodas

Edad: 15

Posición: mediocampista o defensa

Escuela: Maywood High

Equipos favoritos: Barcelona y Orlando Pride

Jugadoras favoritas: Alex Morgan

Otras actividades: dibujar y leer