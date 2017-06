VIDEO: Nueva Zelanda no perdona y sorprende a México en el primer tiempo

Nueva Zelanda parecía ser un rival fácil para el Tricolor en el segundo partido de la Copa Confederaciones en Rusia. Sin embargo, el cuadro de Nueva Zelanda se fue arriba en el marcador por 1-0 tras un tanto en el primer tiempo de Chris Wood.

Surprise! Wood punishes #ElTri for Aurajo's cheap giveaway to give New Zealand a halftime lead. @Powerade #MEXNZL https://t.co/lL83iqjwsQ