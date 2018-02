NO Chicharito... NO goles, NO triunfo

Luego de tres juegos como titular con goles, el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández estuvo en la banca durante gran parte del duelo donde el West Ham fue sacudido 4-1 por el Liverpool, en a fecha 28 de la Liga Premier.

El entrenador David Moyes apenas dio 7 minutos de acción a Chicharito, cuando estaba definido el juego, con pocas opciones y tiempo para hacer algo en el ataque del West Ham, que parecía en ruta a la regularidad.

Luego de varios días de incertidumbre y poca acción, Javier Hernández había retomado su ritmo goleador y parecía, al fin, tener la confianza del estratega para consolidarse en la titularidad con anotaciones, pero otra vez volvió a la banca -entró de relevo al 83'- y vio cortada su racha de goles.

Un día antes del partido el entrenador Moyes había elogiado la capacidad goleadora del Chicharito Hernández.

Liverpool se dio un festín en casa, y con goles de Emre Can (29'), Mohamed Salah (51'), Roberto Firmino (57') y Sadio Mane (77') se llevó la victoria y los tres puntos, para llegar a 57, solo atrás del líder Manchester City (72).

