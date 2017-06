Niña latina es expulsada de torneo de futbol por parecer niño

Una niña latina de ocho años de edad y el resto de su equipo de futbol fueron descalificadas de un torneo de niñas en Nebraska este pasado fin de semana porque los organizadores pensaban que la jugadora era un niño.

Mili Hernández piensa que tal vez fue debido a que su pelo está corto.

“Solo lo hicieron porque parezco un niño”, dijo Mili a un canal de televisión local.

Casey Mann, director ejecutivo de Nebraska State Soccer, declaró en un comunicado que la apariencia de la jugadora no tuvo nada que ver con la decisión.

“Nebraska State Soccer jamás descalificaría a una jugadora que esté participando en un equipo de niñas debido a su apariencia”, indicó Mann. “Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la lista que fue entregada al organismo por el club tenía identificada a esta jugadora como niño, y las reglas de U.S. Youth Soccer no permiten que los niños jueguen en un equipo de niñas”.

Hernández juega para el equipo de niñas menores de 11 años de edad Azury Cachorros de Omaha, que había avanzado hasta las semifinales del torneo Springfield Invitational.

El entrenador Mario Torres señaló que recibió una llamada de los organizadores del torneo la mañana del juego y le informaron que su equipo ya no podría jugar porque una de sus jugadoras estaba inscrita como niño.

Torres de inmediato contactó a la familia Hernández, que le proveo a los organizadores varios tipos de identificación que comprobaban que Mili era una niña.

“Les mostramos distintas identificaciones”, explicó su hermana Alina Hernández. “El presidente del torneo dijo que ya había tomado su decisión y que no lo cambiaría pese a que teníamos un comprobante de seguro y documentos que mostraban que es un hembra”.

Mili indicó que los organizadores “no tenían interés en hacer caso. Dijeron que yo parecía un niño”.

Sin importar si fue un error o no, al padre de la jugadora y su entrenador les molestó cómo fue manejada la situación.

“Empezó a llorar cuando nos informaron de la decisión”, expresó el papá de Mili, Gerardo Hernández.

Torres comentó: “Aunque hubiera sido un error, no tenían porque humillarla o eliminar a todo el equipo”.

El lunes por la noche Nebraska State Soccer ofreció disculpas:

"Aunque Nebraska State Soccer no supervisó el torneo de Springfield, reconocemos que nuestros valores fundamentales no estuvieron presentes este pasado fin de semana en esta competencia y nos disculpamos con [Mili], su familia y su club por este desafortunado mal entendido. Creemos que esta situación debe de servir como una lección para todas las personas que están involucradas en el futbol en nuestro estado para que se trabaje directamente con nuestros clubes y oficiales para asegurar que esto no vuelva a suceder”.