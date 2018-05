Nicky Jam, Will Smith y otros artistas interpretarán canción oficial de Rusia 2018 

El boricua Nicky Jam, Will Smith y otros artistas interpretarán “Live it Up”, la canción oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018, la cual fue producida por el compositor y DJ Diplo. El video será revelado el 7 de junio.

Los artistas se presentarán el 15 de julio en la inauguración del Mundial en Luzhniki Stadium ante 80,000 aficionados, momentos antes de que Rusia y Arabia Saudita den la patada inicial de la competencia.

La tradición de las canciones de FIFA data desde 1966 en Inglaterra, misma edición en la cual también comenzó la tradición de las mascotas mundialistas.

Entre las canciones oficiales han destacado "Un'estate italiana" de Edoardo Bennato y Gianna Nannini en 1990, "La Copa de la Vida" por Ricky Martin en 1998, "Waka Waka” de Shakira en 2010, y recientemente "We Are One" con Pitbull y Jennifer López.