Defensa belga no sabe cómo detener a Neymar

El defensa belga Thomas Meunier, compañero de Neymar en el Paris Saint-Germain, dijo que no hay mucho que no sepa del brasileño, pero eso no significa que sepa como detener a la estrella del futbol mundial.

“No sé cómo detenerlo. Es muy impredecible”, dijo el defensa por derecha. “Neymar es probablemente el mejor jugador con el que he jugado y contra el que he jugado”, agregó el defensa belga. “Voy a dar lo mejor de mí, sé que tenemos una oportunidad pero también sé que será muy difícil detenerlos como equipo, no solamente a Neymar”.

Brasil enfrenta a Bélgica el próximo sábado como parte de los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kazán.