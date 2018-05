¿¡Neymar se va al Real Madrid!?

Neymar tuvo la visita de un emisario del Real Madrid mientras estuvo en recuperación en Brasil, luego de su lesión en el pie derecho.

De acuerdo con el diario español AS, el brasileño escuchó la oferta del Real Madrid para que volviera al futbol español.

El encuentro habría sido el 22 de marzo, y según el rotativo, no fue la única reunión.

"Neymar, de 26 años, se ha transformado en la obsesión de Florentino Pérez, el presidente madridista. No pudo contratarlo cuando era niño, no logró ganarle la pulseada al Barcelona FC cuando el atacante brillaba en el Santos, pero esta vez está decidido a ficharlo", publica AS.

Las cifras que maneja en la publicación por la operación para que Neymar sea refuerzo del cuadro merengue ronda los 300 millones de dólares.

Por ahora Neymar ya se encuentra en París en la última etapa de su recuperación, y dispuesto a mejorar pronto para ir al Mundial con Brasil.