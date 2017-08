Neymar se suma a larga lista de brasileños en la historia del PSG

Si algo es seguro, es que Neymar se sentirá como en casa en el Paris Saint-Germain.

El delantero brasileño, adquirido por el club francés por la cifra récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares), tendrá como compañeros a un nutrido grupo de futbolistas de la selección de su país.

Y es que PSG tiene una relación especial con el gigante sudamericano.

Neymar se convirtió en el 31er futbolista brasileño en la historia del PSG cuando firmó el jueves su contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2022.

PSG fue fundado en 1970, el mismo año que Brasil conquistó su tercer campeonato mundial. Poco después, el club parisino intentó fichar al que entonces era el mejor futbolista del planeta, Pelé, pero el astro brasileño rechazó la oferta.

El primer brasileño que jugó con PSG fue Joel Camargo, un campeón mundial que fichó con el equipo en 1971.

Desde entonces, el equipo que juega en el estadio Parc des Princes ha tenido una larga lista de jugadores brasileños, entre los que se cuentan Leonardo y Ronaldinho. El plantel actual de PSG tiene a cinco brasileños: Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos y Lucas.

No es casualidad, por lo tanto, que el nuevo uniforme de visitante del PSG sea amarillo, el mismo color de la famosa camiseta de la selección brasileña.

"Hemos estado conversando todo el mes, intercambiando mensajes de texto, llamándonos", dijo Neymar el viernes en su presentación en París. "Al final hablé con todos. Y más que sean futbolistas excelentes, todos son muy buenos amigos. Me encanta que jugamos juntos en la selección de Brasil y ahora aquí en París".

Ningún otro club francés ha reclutado tantos futbolistas brasileños como PSG.

"Hay algo especial entre PSG y Brasil", dijo Lucas. "Algunos futbolistas muy importantes dejaron su sello en la historia del club. Los brasileños amamos a los franceses y a París. Todos los brasileños sueñan con París".

La relación entre PSG y Brasil se fortaleció en la década de los 90, cuando el dueño del equipo, Canal Plus, empezó a reclutar más estrellas extranjeras.

En esa era, en la que PSG tenía una enconada rivalidad con Marsella, los primeros grandes fichajes de brasileños fueron dos jugadores del Benfica, el volante Valdo y el zaguero Ricardo.

En 1993, PSG fichó a Rai, un año antes de que Brasil ganase su cuarto Mundial en Estados Unidos.

Rai se convirtió en una leyenda del equipo tras ayudar a PSG a conquistar la Copa de Campeones de Europa en 1996, un título de liga, dos de la Copa de Francia y dos de la Copa de Liga.

Pero Rai no es el "10" más famoso que vistió la camiseta del PSG. Ese título es de Ronaldinho, que aunque jugó solo dos temporadas en París, entre 2001-03, y no ganó ningún trofeo, todavía es recordado como el "Principito" por su enorme talento que luego detonaría con el Barcelona.

Ahora es el turno de Neymar de ser el Rey.

