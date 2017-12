Neymar ansiaba la llegada de Mbappé al PSG

El futbolista francés Kylian Mbappé, de apneas 18 años, cuenta cómo Neymar se ha convertido en una especie de guía para él.

La sensación francesa del PSG admitió en entrevista que Neymar le escribía seguido para peguntarle cuándo llegaba al club francés.

Y que ya estando ahí, el brasileño comenzó a "abrazarlo" en la cancha, haciendo que las cosas para él fueran más sencillas. Ambos han cimentado una gran relación de amigos.

"Desde que llegué, Neymar me puso bajo sus alas y me integró. De hecho, él me esperaba. Antes de mi llegada al PSG, al final del mercado de fichajes, no dejaba de enviarme mensajes preguntando '¿Cuándo llegas?'. Yo le respondía: 'Espera, ya voy'", confesó Mbappé a France Football.