Cinco meses de radicar frente al Kazan Arena, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, me han dado una perspectiva única de lo que les espera a los rusos en unos días más. No solo estoy viviendo de cerca la transformación de una ciudad que se prepara para recibir a miles de turistas, sino que me da la oportunidad de vivir las dos caras de la moneda: los que aman el futbol y esperan con ansias el torneo y aquellos que gracias a la competencia ahora odian el balompié. Al parecer, el mundial no es para todos.

Si vives como yo frente a uno de los 12 estadios del mundial, tienes la ventaja de poder irte caminando rumbo al inmueble y llegar en menos de cinco minutos. Pero no todo es miel sobre hojuelas.

En cada partido, se cerrarán las calles al paso de cualquier tipo de transporte que no sea oficial desde dos kilómetros y medio antes. Esto significa que, si quiero salir o entrar con mi auto a mí hogar, tendré que hacerlo horas antes o después de cada partido. A esto le sumamos la cantidad enorme de policías que resguardan el perímetro, y los días de juego, a los miles de fanáticos que con sus gritos y colorido inundarán las calles alrededor de los inmuebles.

Esto ha calado muy duro a todos aquellos que viven cerca de los estadios.

Como muchos juegos son entre semana, todo aquel que regrese de trabajar tendrá que caminar hasta 2.5 kilómetros para poder llegar a casa. Una distancia que no discrimina sexo, edad, condición física o discapacidad; ya que lo mismo tendrá que andar un niño de 14 años que regresa de sus actividades físicas después de la escuela, que una babushka (abuela) de 76 años que no puede caminar bien sin su bastón.

Por supuesto muchas personas se han quejado, mientras que otros vecinos entienden que este es un “mal necesario” para esta única oportunidad en la vida de poder estar ante los ojos del orbe y lucirse frente a miles de turistas. Al final del día, el mundial no es para todos y habrá gente que tendrá que sacrificarse durante un mes con tal de que esta sea la mejor competencia de todos los tiempos.