¿Dónde ver el Mundial Sub-17 de India 2017?

Telemundo Deportes presentará la cobertura exclusiva de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, el campeonato bienal internacional de fútbol juvenil masculino con 24 equipos del mundo entero que tendrá lugar en India del 6 al 28 de octubre.

Telemundo, Universo y la aplicación Telemundo Deportes En Vivo transmitirán todos los partidos en directo, ofreciendo más de 110 horas de cobertura entre todas las plataformas. El evento de 23 días comienza este viernes 6 de octubre con cuatro partidos, incluyendo Colombia vs. Ghana a las 7:30 a.m. (hora del Este), seguido de India vs. Estados Unidos a las 10:30 a.m. (hora del Este), en vivo por Universo.

La cobertura estará liderada por Andrés Cantor, Manuel Sol, Carlos Hermosillo, Copán Álvarez, Sammy Sadovnik, Miguel Gurwitz y Frederik Oldenburg.

El campeonato tendrá lugar en seis ciudades de India, siendo la primera vez que este país organiza un evento de la FIFA.

Entre los 24 equipos en competencia se encuentran México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Alemania, España e Inglaterra. El campeón defensor, Nigeria, la nación con más títulos de la Copa Mundial Sub-17 (cinco en total), no clasificó para el torneo de este año.

México se ha coronado dos veces como campeón de este torneo en el que debutaron algunas de las estrellas más grandes de su selección nacional, como Gio Dos Santos y Carlos Vela.

