El Mundial ahora toma un tono serio y los aficionados también

Los octavos de final inician esta tarde en Kazán cuando Argentina enfrente a Francia y luego en Sochi, Uruguay se mida a Portugal, en dos partidos muy parejos.

Pero mientras 16 otros equipos, entre ellos Alemania, ya están en sus respectivos países de vacaciones, muchos aficionados ya comienzan también a abandonar Rusia, mientras otros, con muchas esperanzas en sus equipos apenas llegan.

De los 40 mil aficionados mexicanos en Rusia, muchos solamente planearon estar los primeros tres partidos, aunque varios están buscando desesperadamente cómo ir a Samara, ciudad a más de 600 millas de Moscú, para el partido entre Brasil y México.

Rodrigo Valles y Antonio Camberos fueron de los aficionados que decidieron llegar a Rusia para la última fase, y tienen esperanzas que México dispute la final.

“Nos regresamos junto con México”, dijo Valles, de Chihuahua. “Nos vamos a quedar con México hasta la final”.

“Tenemos desde 1994 siguiendo a México, nos gustó venir para el tercer partido y creo que va a jugar mínimo hasta el quinto”, expresó Camberos.

Otros, como los aficionados peruanos, panameños y ticos, comienzan a gozar la fiesta del Mundial en Rusia, ya con menos sentimientos profundos pues sus selecciones están en casa. El grito de “Perú, Perú” que se escuchaba sin fin en la Plaza Roja debido a la gran contingencia de aficionados incas, cada vez se debilita, mientras los cánticos argentinos y argentinos, incrementan de tono.

Argentinian fans are always faithful in the Albiceleste #Russia pic.twitter.com/NCQz2SUHoT