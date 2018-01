Multitud despide a Armani, el jugador de más títulos ganados con el Atlético Nacional de Colombia

Con un sentido homenaje, cánticos y lágrimas, más de 30,000 aficionados despidieron este viernes en Medellín al guardameta argentino Franco Armani, el jugador con más títulos ganados en la historia de Atlético Nacional y que firmó contrato por tres años con River Plate.

Los hinchas del club colombiano se agolparon en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, que lucía tan lleno como en un partido de final, para despedir al portero argentino, que entre 2010 y 2017 levantó 13 títulos con la camiseta verdolaga.

"Me comprometo hoy a que en mi final de carrera deportiva me voy a retirar en Atlético Nacional", dijo entre aplausos y cánticos un emocionado Armani, que tiene el récord de ser el portero del club colombiano que más minutos ha durado sin recibir gol, con 1.046.

Acompañado por su esposa, el arquero argentino no logró contener las lágrimas luego de que la multitud lo recibiera con gritos de "Franco Armani" y le cantara "esta hinchada jamás te olvidará".

"Me hicieron sentir como en casa, me hicieron sentir un colombiano más, yo creo que eso no se vive en ninguna otra parte, mi futuro como recién lo dije es poder retirarme acá, poder vivir en esta ciudad que me ha brindado todo", manifestó.

Cuando terminó de hablar, el argentino levantó la Copa Libertadores que ganó en 2016 y en la que fue una de las figuras con recordadas actuaciones como el partido de ida contra Rosario Central en los cuartos de final, en el que realizó una triple atajada.

En el estadio, los aficionados colgaron banderas en las que se leían mensajes como "Por la triple atajada, por los trece títulos y por la Libertadores, hasta pronto leyenda" o "Trajiste las manos vacías para llenarlas de gloria".

En el homenaje, el legendario portero colombiano René Higuita, que trabaja como entrenador de arqueros de Atlético Nacional, valoró a Armani como una persona íntegra y un buen ejemplo a seguir.

"Trabajé con un profesional 100 % comprometido con el fútbol y con su posición de arquero y también con el escudo verdolaga metido en el corazón. En ti Franco siempre he visto humildad, buenos modales, carisma", destacó Higuita.

Los hinchas también le regalaron a Armani un cuadro gigante en el que aparece besando la Copa Libertadores, un poncho y un sombrero antioqueño, una caricatura y placas en las que destacaron su labor con el club de Medellín.

Armani jugará en River Plate después de levantar los títulos de la Copa Libertadores de 2016, la Recopa Sudamericana del año pasado, seis ligas, tres copas Colombia y dos superligas, que lo consagraron como un ídolo del club verdolaga.