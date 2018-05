Ve Morelia una serie abierta ante Toluca

Para Roberto Hernández, técnico de Monarcas, la serie contra Toluca está abierta.

Más allá de no poder sacar ventaja en casa, el técnico del cuadro michoacano valoró el haberle dado pelea al líder del Clausura 2018.

"La serie para mí está abierta, ligeramente por el resultado a favor de Toluca, pero está abierta y vamos a pelear como el que más para intentar pasar a la siguiente ronda", dijo Hernández en conferencia.

El estratega del Morelia reconoció que sus dirigidos tardaron en entender lo que se estaban jugando y por ello habló fuerte en el vestidor al medio tiempo.

"No pudimos entender en el primer tiempo que era una Liguilla y que enfrente teníamos a Toluca, que teníamos al súper líder, tanto así que nos fuimos en desventaja. Afortunadamente para el segundo tiempo recobramos la memoria y el equipo sale con otra intensidad, sale ahora sí a jugar una Liguilla y le damos vuelta al súper líder, al súper Toluca", analizó.

"Entonces los pusimos en jaque y por mucho tiempo en la segunda parte. No podemos cometer esos errores, no podemos tener esas dos caras, yo creo que el equipo es capaz de hacer por más tiempo lo que hizo en la segunda parte. Lo que hizo el equipo en la segunda parte es lo que me gustaría que hiciera por más tiempo".