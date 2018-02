Para Miguel Herrera, no se puede comparar a Monterrey y Tigres con el América y Chivas

Miguel Herrera comentó que no hay manera de comparar todavía a Tigres y Monterrey con equipos como Chivas y América.

El "Piojo" dirigió a Rayados entre 2004 y 2007 y por ello sabe lo pasional que es la afición regia, pero hoy desde la trinchera del América entiende que aún están lejos de estar a la par de los dos más grandes de México por su convocatoria en todo el País.

"No hay manera. Dirigí Monterrey, es una ciudad que vive sueña y duerme, los regios en calidad, toda la afición regia primero es futbol y luego respiran, toda la ciudad es Tigres y Monterrey, pero después fuera no hay manera de compararlos con Chivas y América, todavía hay una distancia, sí han armado equipos extraordinarios, han gastado mucho dinero para armar planteles, que empiezan a tomar una fuerza en el torneo para estar siempre en la parte de arriba.

"Pero si hablamos de los últimos 10 años Tigres ha jugado 5 finales y ganado 4, América ha ganado 4 títulos también (dos de Concacaf y dos de Liga), Monterrey ha ganado uno, Santos ha ganado 3, pero es parte de la competencia que hay en el futbol mexicano, Tigres ha hecho grandes torneos y tiene un gran técnico, Monterrey también, pero el América no ha dejado de pelear arriba, ha sido solo un torneo en que quedó fuera por un gol, me parece que no es el contexto, respetando a los medios regios que son muy apasionados, todavía no hay comparación", expresó el timonel de las Águilas.

En la semana, el delantero chileno Eduardo Vargas dijo que jugar contra Tigres era un Clásico para el resto de los equipos dado el potencial de la plantilla. El "Piojo" difiere.

"Tigres ha hecho torneo destacados para ser un equipo importante, de lo de grande o no, no nos toca decir si es grande, eso involucra otras cosas que la gente lo haga sentir grande, que su afición crezca en todo México, no nada más en un lugar, que siga ganado títulos, marcando pautas, que marque diferencia en los torneos, para mí es un equipo muy importante y Monterrey también, han invertido y han conseguido cosas, títulos y cosas importantes, me parece que lo que menos debemos escuchar es que alguien debe decir si es grande, que lo digan los medios es suficiente.

"No es un partido más, es un partido importante porque jugamos contra el campeón, de eso a que sea un Clásico, para mi todavía no lo es", expresó.